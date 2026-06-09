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दिल्ली में आज से ही गरज चमक; परसों 70 की स्पीड से तूफानी हवाएं, ऑरेंज अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam and Weather Forecast:  मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। 11 जून को मौसम ज्यादा ही खराब रहेगा। इस दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में आज से ही गरज चमक; परसों 70 की स्पीड से तूफानी हवाएं, ऑरेंज अलर्ट

Delhi Mausam: दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान को अपडेट किया है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-NCR में आज यानी मंगलवार से ही आंधी और गरज चमक देखी जा सकती है। IMD के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर पर परसों यानी 11 जून का दिन भारी साबित होगा। इस दिन तूफानी हवाएं चलेंगी जिनकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। मौसम विभाग की ओर से 11 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD की मानें तो इस हफ्ते 13 जून तक दिल्ली-NCR में गरज चमक वाला मौसम देखा जा सकता है।

9 और 10 जून की शाम या रात को गरज के साथ तेज हवाएं

मौसम विभाग ने 9 और 10 जून के अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से हल्के बादल नजर आ सकते हैं। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जाएगी। शाम के समय गरज चमक के साथ मौसम बदलने की संभावना है। हवा के झोंकों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 9 और 10 जून को भले ही गरज चमक और आंधी के आसार बन रहे हैं लेकिन भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाने का अनुमान है।

11 जून को 70 की स्पीड में तूफानी हवाएं, ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो 11 जून से एक जोरदार पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव होगा। इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने 11 जून को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के समय आंधी-तूफान और गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हवा के झोंकों की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। हालांकि इस दिन भी अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

12 जून को आंधी बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ का तगड़ा असर 12 जून को नजर आएगा। इस दिन दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह या दोपहर से पहले आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दिन दोपहर या शाम के समय भी आंधी-तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन अधिकतम तापमान में जोरदार गिरावट होगी और इसके 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

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13, 14 और 15 जून के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने 13 जून को भी दिल्ली-एनसीआर में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे मौसम सुहावना रहेगा। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। 14 और 15 जून को आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बरकरार रहने के कारण दिल्ली में दोनों ही दिन अधिकतम तापमान के 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कुल मिलकार दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए मौसम के लिहाज से यह हफ्ता बड़ें बदलावों वाला रहेगा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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