दिल्ली में बारिश के साथ चलेंगी तूफानी हवाएं, 70 तक जा सकती है स्पीड; ऑरेंज अलर्ट
Delhi Mausam: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का सितम अब खत्म होने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 4 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम बनने की संभावना है। दिल्ली-NCR में इस हफ्ते कब कैसा मौसम रहेगा?
दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। IMD ने कल यानी गुरुवार से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदलने की चेतावनी दी है। दिल्ली-NCR में कुल 4 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान है। इस दौरान तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम में यह बदलाव एक पश्चिमी विक्षोभ से आएगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के 28 मई से एक्टिव होने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने आज यानी 27 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर लू की स्थितियां रहने की संभावना जताई है। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से गर्म हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई थी। कल 28 मई से मौसम के बदलने का अनुमान है। कल गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं।
मौसम विभाग ने 28 मई यानी गुरुवार की शाम या रात को आंधी के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी के दौरान हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। कभी-कभी तूफानी हवाओं की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।
IMD ने 29 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम के ज्यादा ही खराब रहने का अनुमान जताया है। इस दिन दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में सुबह या दोपहर से पहले तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तूफानी हवा की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। कभी-कभी इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, 29 मई को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में दोपहर या शाम के समय भी आंधी और बारिश देखी जा सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। कभी-कभी इसके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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