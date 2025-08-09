दिल्ली में इन 2 तारीख पर भी तेज बारिश; आज ऑरेंज अलर्ट, 15 अगस्त तक किस दिन कैसा मौसम?

Delhi Mausam: दिल्ली में जोरदार बारिश एकबार फिर तमाम इंतजामों पर भारी पड़ी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में दो तारीखों पर और झमाझम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार की देर रात से झमाझम बारिश देखी गई। झमाझम बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जोरदार बारिश के कारण दिल्ली में कई उड़ानों पर असर पड़ा। कई विमानों की उड़ान में देरी हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न शहरों में बादल छाए रहने की संभावना हताई है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी देखी जा सकती है। सुबह तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में हल्के बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इन दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 12 अगस्त को भी दिल्ली में कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में गरज चमक के साथ फुहारें पड़ने की संभावना जताई है।