orange alert for heavy rain in gurugram how long rainfall in ncr delhi weather warning गुरुग्राम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट; दिल्ली में इस हफ्ते कब तक बरसेंगे बदरा?, Ncr Hindi News - Hindustan
orange alert for heavy rain in gurugram how long rainfall in ncr delhi weather warning

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है। गुरुग्राम में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 03:03 PM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है। दिल्ली में रातभर भारी बारिश हुई। एनसीआर के शहरों में भी रुक-रुक कर बारिश देखी जा रही है। बीते 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो सुबह साढ़े आठ बजे तक दिल्ली में 37.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश के जारी रहने का अनुमान लगाया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा के फतेहाबाद, जींद, हिसार, गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही एनसीआर के फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद शहरों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो कल यानी 3 सितंबर को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी जा सकती है।

