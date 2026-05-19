सावधान! भट्ठी की तरह तपेगी दिल्ली; 7 दिन भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट
दिल्ली में 7 दिन भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लगातार 6 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम बेहद गर्म और सूखा हो गया है। मौसम विभाग ने आज से लेकर कुल 7 दिन तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हाल ही में सफदरजंग में तापमान 43.4 डिग्री और रिज इलाके में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलम यह है कि कड़ी धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।
एक दिन पहले यानी सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। यह सीजन का सबसे गर्म दिन के रूप में भी रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में लू जैसी स्थिति देखी गई जबकि रिज इलाका सबसे अधिक गर्म रहा। लोधी रोड में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री जबकि रिज में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग ने आज और कल यानी 19 और 20 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में अधिकांश जगहों पर लू की स्थिति रहेगी। इन दोनों ही दिन भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान झुलसा देने वाली तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की स्पीड 15 से 25 किमी प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। दिन के दौरान कभी-कभी 35 की स्पीड से भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। 20 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।
मौसम विभाग ने 21 और 22 मई को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अधिकांश जगहों पर भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के दौरान कभी-कभी हवा की स्पीड 40 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 मई को भी दिल्ली एनसीआर में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 21 से लेकर 25 मई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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