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सावधान! भट्ठी की तरह तपेगी दिल्ली; 7 दिन भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में 7 दिन भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लगातार 6 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

सावधान! भट्ठी की तरह तपेगी दिल्ली; 7 दिन भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली में मौसम बेहद गर्म और सूखा हो गया है। मौसम विभाग ने आज से लेकर कुल 7 दिन तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हाल ही में सफदरजंग में तापमान 43.4 डिग्री और रिज इलाके में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलम यह है कि कड़ी धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।

एक दिन पहले यानी सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। यह सीजन का सबसे गर्म दिन के रूप में भी रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में लू जैसी स्थिति देखी गई जबकि रिज इलाका सबसे अधिक गर्म रहा। लोधी रोड में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री जबकि रिज में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग ने आज और कल यानी 19 और 20 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में अधिकांश जगहों पर लू की स्थिति रहेगी। इन दोनों ही दिन भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान झुलसा देने वाली तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की स्पीड 15 से 25 किमी प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। दिन के दौरान कभी-कभी 35 की स्पीड से भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। 20 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।

मौसम विभाग ने 21 और 22 मई को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अधिकांश जगहों पर भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के दौरान कभी-कभी हवा की स्पीड 40 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 मई को भी दिल्ली एनसीआर में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 21 से लेकर 25 मई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है।

अपडेट जारी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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