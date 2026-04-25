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दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच गरजेंगे बादल, पारा छुएगा 45 का आंकड़ा; ऑरेंज अलर्ट

Apr 25, 2026 10:31 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather: दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। रविवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि, मंगलवार से धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी के कारण कुछ राहत मिल सकती है।

दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच गरजेंगे बादल, पारा छुएगा 45 का आंकड़ा; ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भीषण लू चलने का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। तेज गर्म हवाएं लोगों को और परेशान करेंगी। सोमवार को भी लू की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मई की शुरुआत से फिर तेज गर्मी लौटने का अनुमान है।

तेज धूप के साथ लू से बदतर हुए हालात

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार सुबह से ही तेज धूप खिली रही। दिन चढ़ने के साथ धूप और तीखी हो गई। सुबह 10 बजे के बाद ही कड़ी धूप के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दिल्ली में लू की स्थिति अब और भी गंभीर हो गई है।

सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। दिल्ली में पिछले 4 वर्षों में दर्ज किया गया यह सर्वाधिक तापमान है। इससे पहले 28 अप्रैल, 2022 को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था।

लू का लगातार तीसरा दिन

दिल्ली के अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो लोधी रोड में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक है। रिज केंद्र पर अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री रहा जो सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा है। आयानगर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को लू का लगातार तीसरा दिन था।

भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में रविवार को लू की स्थिति सबसे ज्यादा खौफनाक हो सकती है। रविवार को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर में रविवार को भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को भी लू की स्थिति बनी रहेगी। इस दिन भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम के बदलने और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का भी अनुमान है।

मंगलवार से होगा बदलाव

राजधानी दिल्ली के मौसम में मंगलवार से बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार और बुधवार को तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होगी। इसके चलते तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम निगरानी संस्था स्काईमेट के मौसम विज्ञानी समरजीत चौधरी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आए इस बदलाव से लू की स्थिति से कुछ समय के लिए ब्रेक मिल जाएगा। हालांकि, मई के पहले सप्ताह तक फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो सकता है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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