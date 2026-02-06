Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsOpposition to the film Godaan is a display of radical and terrorist thinking, says Loni MLA Nand Kishore Gurjar
‘गोदान’ फिल्म का विरोध कट्टरपंथी और आतंकी सोच का प्रदर्शन, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर

‘गोदान’ फिल्म का विरोध कट्टरपंथी और आतंकी सोच का प्रदर्शन, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर

संक्षेप:

जारी एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि यह बयान उनकी निजी हैसियत में है। वह इसे एक गौभक्त के रूप में रख रहे हैं। फिल्म के विरोध को "कट्टरपंथी मानसिकता" का परिणाम बताते हुए कहा कि यह न तो संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वालों का विरोध है और न ही लोकतांत्रिक सोच का।

Feb 06, 2026 06:32 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, लोनी
उत्तर प्रदेश के लोनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने फिल्म ‘गोदान’ के विरोध को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जारी एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि यह बयान उनकी निजी हैसियत में है। वह इसे एक गौभक्त के रूप में रख रहे हैं। विधायक ने फिल्म को भारतीय संस्कृति में गाय और पंचगव्य के महत्व को रेखांकित करने वाली बताते हुए कहा कि इसमें गो-संरक्षण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जो समय की जरूरत है।

नंद किशोर गुर्जर ने फिल्म के विरोध को “कट्टरपंथी मानसिकता” का परिणाम बताते हुए कहा कि यह न तो संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वालों का विरोध है और न ही लोकतांत्रिक सोच का। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने यह भी दावा किया कि ऐसे संगठनों की भूमिका गौ-तस्करी और देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में पहले भी विवादों में रही है।

प्रेस विज्ञप्ति में विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी का इतिहास ऐसे मुद्दों पर विवादास्पद रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें परोक्ष रूप से उन समूहों का समर्थन करती रही हैं, जो हिंदू समाज की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं।

विधायक ने स्पष्ट किया कि संविधान सभी को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन धमकी और दबाव के जरिए विरोध करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सिनेमा घरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और फिल्म के विरोध के नाम पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यदि फिल्म ‘गोदान’ के प्रदर्शन के दौरान जबरन हंगामा या डर का माहौल बनाया गया, तो हिंदू संगठन और उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेंगे। उन्होंने फिल्म निर्माता विनोद चौधरी और उनकी टीम की सराहना करते हुए लोगों से अपील की कि वे फिल्म देखें और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें।

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं।


