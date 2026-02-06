‘गोदान’ फिल्म का विरोध कट्टरपंथी और आतंकी सोच का प्रदर्शन, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर
जारी एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि यह बयान उनकी निजी हैसियत में है। वह इसे एक गौभक्त के रूप में रख रहे हैं। फिल्म के विरोध को “कट्टरपंथी मानसिकता” का परिणाम बताते हुए कहा कि यह न तो संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वालों का विरोध है और न ही लोकतांत्रिक सोच का।
उत्तर प्रदेश के लोनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने फिल्म ‘गोदान’ के विरोध को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जारी एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि यह बयान उनकी निजी हैसियत में है। वह इसे एक गौभक्त के रूप में रख रहे हैं। विधायक ने फिल्म को भारतीय संस्कृति में गाय और पंचगव्य के महत्व को रेखांकित करने वाली बताते हुए कहा कि इसमें गो-संरक्षण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जो समय की जरूरत है।
नंद किशोर गुर्जर ने फिल्म के विरोध को “कट्टरपंथी मानसिकता” का परिणाम बताते हुए कहा कि यह न तो संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वालों का विरोध है और न ही लोकतांत्रिक सोच का। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने यह भी दावा किया कि ऐसे संगठनों की भूमिका गौ-तस्करी और देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में पहले भी विवादों में रही है।
प्रेस विज्ञप्ति में विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी का इतिहास ऐसे मुद्दों पर विवादास्पद रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें परोक्ष रूप से उन समूहों का समर्थन करती रही हैं, जो हिंदू समाज की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं।
विधायक ने स्पष्ट किया कि संविधान सभी को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन धमकी और दबाव के जरिए विरोध करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सिनेमा घरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और फिल्म के विरोध के नाम पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यदि फिल्म ‘गोदान’ के प्रदर्शन के दौरान जबरन हंगामा या डर का माहौल बनाया गया, तो हिंदू संगठन और उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेंगे। उन्होंने फिल्म निर्माता विनोद चौधरी और उनकी टीम की सराहना करते हुए लोगों से अपील की कि वे फिल्म देखें और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।