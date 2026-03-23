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दिल्ली बजट सत्र में शामिल नहीं हुआ विपक्ष, निकाली अर्थी यात्रा; आतिशी ने दी चेतावनी- VIDEO

Mar 23, 2026 01:02 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का बहिष्कार किया है। विपक्षी दल के विधायकों ने सड़क पर उतरकर “लोकतंत्र की अर्थी” निकाली और 'बीजेपी शर्म करो' और 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' के नारे लगाए।

दिल्ली बजट सत्र में शामिल नहीं हुआ विपक्ष, निकाली अर्थी यात्रा; आतिशी ने दी चेतावनी- VIDEO

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का बहिष्कार किया है। विपक्षी दल के विधायकों ने सड़क पर उतरकर “लोकतंत्र की अर्थी” निकाली और 'बीजेपी शर्म करो' और 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' के नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सदन के बाहर धरना देते चेतावनी भरे लहजे में कहा- “हमारी भाजपा से विनती है कि वो हमारे निष्कासित साथियों को भी विधानसभा में एंट्री दें। वरना आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सत्र में भागीदारी नहीं करेगा।”

विपक्षी दल के विधायकों ने निकाली अर्थी…

आम आदमी पार्टी द्वारा एक्स पर धरना प्रदर्शन और रैली की वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- BJP शर्म करो.. लोकतंत्र की हत्या बंद करो। वीडियो में आप विधायक कंधों पर नकली अर्थी उठाकर सड़क पर चलते दिखाई दिए। डमी अर्थी के ऊपर बड़ा सा लोकतंत्र लिखा था। विधायकों ने अपने हाथों में 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' लिखीं तख्तियां भी पकड़ी हुई थीं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत अन्य विधायकों द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही थी- लोकतंत्र हम शर्मिंदा हैं, तानाशाही जिंदा है... बीजेपी वालों शर्म करो…

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आप का आरोप- भाजपा आवाज उठाने से रोक रही

मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने रेखा सरकार पर बरसते हुए कहा- भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। आज हम दिल्ली विधानसभा के बाहर खड़े हैं। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है, जहां पक्ष-विपक्ष दोनों मिलकर जनता की आवाज उठाते हैं। लेकिन, भाजपा ने सोच लिया है कि विपक्ष को आवाज नहीं उठाने देंगे।

नेता प्रतिपक्ष की चेतावनी

आतिशी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा- अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, जनता की आवाज उठाने पर महीने दो महीने तक विधायकों को विधानसभा से निष्कासित किया जाएगा, तो ये मानिए कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। हमारी भाजपा से विनती है कि वो हमारे निष्कासित साथियों को भी विधानसभा में एंट्री दें। वरना आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सत्र में भागीदारी नहीं करेगा।

धरने पर बैठा विपक्षी दल
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आतिशी- विधायकों को विधानसभा जाने से रोका

आतिशी द्वारा शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में विपक्षी दल के नेताओं की दिल्ली पुलिस के साथ बहसबाजी होती भी दिखाई दी। आतिशी ने ट्वीट में लिखा- “जब भाजपा की तानाशाही के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं, तो वो एक कदम और आगे बढ़कर दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। जनता द्वारा चुने हुए विधायकों को विधानसभा तक जाने से रोका जा रहा है, सड़क पर बैरिकेड लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। ये सिर्फ विरोध को रोकना नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ को कुचलने की साज़िश है।”

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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