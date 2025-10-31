गाजियाबाद में बड़ी छूट के साथ 4500 से अधिक फ्लैट खरीदने का मौका, जानें कीमत और लोकेशन

संक्षेप: एनसीआर के शहर गाजियाबाद में आवास एवं विकास परिषद के साढ़े चार हजार से अधिक खाली पड़े फ्लैट 15 फीसदी तक की छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर यह योजना 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।

एनसीआर के शहर गाजियाबाद में आवास एवं विकास परिषद की मंडोला विहार और सिद्धार्थ विहार योजना में साढ़े चार हजार से अधिक खाली पड़े फ्लैट 15 फीसदी तक की छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर यह योजना 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। परिषद ने दिवाली पर फ्लैट के दामों में 15 फीसदी छूट देने की घोषणा की थी।

गाजियाबाद की दो योजनाओं में साढ़े चार हजार से अधिक फ्लैट खाली हैं। पहले 60 दिन में संपूर्ण भुगतान पर पांच फीसदी छूट मिलती थी। इसे बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया है। हालांकि, यह छूट निश्चित समय के लिए ही है। योजना 30 अक्टूबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।

इस अवधि में लोग आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश की साइट upavp.in पर जाकर जिला और योजना का चयन कर खाली फ्लैटों की सूची देख सकते हैं। फ्लैट पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के भीतर भुगतान पर फ्लैट की कीमत में 15 फीसदी की छूट मिलेगी। 61 से 90 दिन के भीतर भुगतान करते हैं तो 10 फीसदी छूट दी जाएगी। इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। सभी फ्लैटों पर 10 साल के होम लोन की भी सुविधा है। 31 जनवरी के बाद योजना समाप्त हो जाएगी और 60 दिन में संपूर्ण भुगतान पर पांच फीसदी छूट मिलेगी।

ड्रॉ प्रक्रिया के झंझट से भी मुक्ति तीन गुना छूट के साथ परिषद ड्रॉ प्रक्रिया के झंझट से मुक्ति दे रहा है। उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी संपत्ति के लिए परिषद पहले रजिस्ट्रेशन कराती है और एक से अधिक पंजीकरण होने पर ड्रॉ कराए जाते हैं। इस योजना में मनचाहा फ्लैट तुरंत अपने नाम करा सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ही देना होगा। तय समय में भुगतान पर दो से तीन गुना छूट भी मिलेगी।