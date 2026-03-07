Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में पहली बार मिक्स लैंडयूज प्लॉट खरीदने का मौका, इस दिन होगी नीलामी

Mar 07, 2026 01:28 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद की मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में पहली बार मिक्स लैंडयूज प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। इन्हें 18 मार्च को बोली लगाकर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस योजना में ग्रुप हाउसिंग, हाईस्कूल समेत अन्य व्यावसायिक प्लॉट मौजूद हैं।

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में पहली बार मिक्स लैंडयूज प्लॉट खरीदने का मौका, इस दिन होगी नीलामी

गाजियाबाद की मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में पहली बार मिक्स लैंडयूज प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। इन्हें 18 मार्च को बोली लगाकर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस योजना में ग्रुप हाउसिंग, हाईस्कूल समेत अन्य व्यावसायिक प्लॉट मौजूद हैं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की मधुबन बापूधाम योजना में विभिन्न साइज के प्लॉट मौजूद हैं। जीडीए ने पहली बार मिक्स लैंडयूज प्लॉट शामिल किए हैं। ग्रुप हाउसिंग, हाईस्कूल, फैसलिटी प्लॉट के बोलीदारों के लिए रखे गए हैं।

ये भी पढ़ें:GDA अफसरों की लापरवाही से 469 करोड़ रुपये का नुकसान, CAG रिपोर्ट में खुलासा

हिंदी भवन में लगेगी बोली

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि हिंदी भवन में 18 मार्च को सुबह 11 बजे से होने वाली नीलामी में इन सभी संपत्ति पर इच्छुक खरीदार बोली लगाकर खरीद सकेंगे। इस नीलामी में वही लोग शामिल हो सकेंगे, जो 13 मार्च तक अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस नीलामी में बोलीदाता संपत्ति के रिजर्व प्राइज से ऊंची दर पर बोली लगाकर उसे खरीद सकेंगे। हालांकि किसी भी संपत्ति पर सिंगल बोली नहीं लग सकेगी।

13 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि इस बार नीलामी प्रक्रिया में मधुबन बापूधाम योजना के ग्रुप हाउसिंग, मिक्स लैंडयूज समेत अन्य प्लॉट शामिल किए गए हैं। इसके लिए 13 मार्च तक आवेदन कर 18 मार्च को होने वाली नीलामी में शामिल हो सकते हैं।

नीलामी में 15 बड़े प्लॉट शामिल

अधिकारी बताते हैं कि इस नीलामी में 15 बड़े प्लॉट शामिल किए गए हैं। इनमें से चार ग्रुप हाउसिंग, तीन होटल, दो व्यावसायिक प्लॉट शामिल किए गए हैं। इनका साइज एक हजार वर्ग मीटर से लेकर 20 हजार वर्ग मीटर तक है। इसके अलावा पॉकेट ए,बी और सी में 10 प्लॉट शामिल हैं। ये हाई स्कूल, फैसिलिटी प्लॉट हैं, जिनका साइज एक हजार से छह हजार वर्ग मीटर तक है।

ये भी पढ़ें:तुलसी निकेतन में रहने वालों को गुड न्यूज, जर्जर घरों की जगह मिलेंगे नए फ्लैट
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद शहर में बनेंगे 21 नए पार्क, GDA ने इन जगहों पर फाइनल कीं लोकेशन
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News madhuban bapudham
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।