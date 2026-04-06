Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका, YEIDA के 973 प्लॉट की नई स्कीम लॉन्च; जानें कीमत-साइज और लोकेशन

Apr 06, 2026 10:12 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share

YEIDA Plot Scheme 2026 : यमुना प्राधिकरण ने एक बार फिर आम जनता के लिए रिहायशी प्लॉटों की योजना लॉन्च कर दी है। यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक रहना चाहते हैं।

जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका, YEIDA के 973 प्लॉट की नई स्कीम लॉन्च; जानें कीमत-साइज और लोकेशन

YEIDA Residential Plot Scheme 2026 : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने एक बार फिर आम जनता के लिए रिहायशी प्लॉटों की योजना लॉन्च कर दी है। यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो एनसीआर या जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक रहना चाहते हैं।

प्लॉट का साइज और स्थान

प्राधिकरण ने सेक्टर-15C, 18 और 24A में कुल 973 खाली रिहायशी प्लॉटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना में विभिन्न साइज के प्लॉट शामिल किए गए हैं ताकि हर वर्ग के लोग अपनी जरूरत के अनुसार आवेदन कर सकें। प्लॉट के साइज: 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्ग मीटर। यह सभी 973 प्लॉट 36,260 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटित होंगे।

सबसे ज्यादा संख्या: 162 वर्ग मीटर (476 प्लॉट) और 200 वर्ग मीटर (481 प्लॉट) के भूखंड सबसे अधिक उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:25% की छूट, 18 लाख में ही DDA का फ्लैट; दिल्ली में घर खरीदने का अच्छा मौका

प्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस

इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और अन्य श्रेणियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। उदाहरण के तौर पर, 162 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए अन्य श्रेणी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस ₹5,87,412 रखी गई है, जबकि SC/ST के लिए यह ₹2,93,706 है। इसी तरह 290 वर्ग मीटर के सबसे बड़े प्लॉट के लिए अन्य श्रेणी के तहत रजिस्ट्रेशन फीस ₹10,51,540 तक है, जबकि, SC/ST के लिए यह फीस ₹5,25,770 रखी गई है।

YEIDA plots detail

महत्वपूर्ण तारीखें

योजना शुरू होने की तिथि: 06 अप्रैल 2026 (सुबह 10 बजे से लिंक सक्रिय)

योजना बंद होने की तिथि: 06 मई 2026

लकी ड्रॉ की तारीख: 18 जून 2026

वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

ये प्लॉट केवल जमीन का टुकड़ा नहीं हैं, बल्कि एक आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा हैं। योजना के पास मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर): अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी

इंटरनेशनल फिल्म सिटी: मनोरंजन और रोजगार का हब

F-1/MotoGP ट्रैक: खेलों के लिए विशेष आकर्षण

मेडिकल डिवाइसेस पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर: आसपास औद्योगिक विकास

कनेक्टिविटी: यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक

ये भी पढ़ें:जेवर एयरपोर्ट से नए नोएडा को लगेंगे पंख, 6 लाख लोगों का बनेगा नया ठिकाना

कैसे करें आवेदन

इच्छुक आवेदक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और आवंटन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदकों की सुविधा के लिए प्राधिकरण ने कई बैंकों जैसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, केनरा बैंक, HDFC और ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 8296 पर संपर्क किया जा सकता है।

बता दें कि, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, जल्द ही यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में यहां मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह कदम उठाया गया है। यदि आप निवेश के नजरिये से देख रहे हैं या अपने परिवार के लिए घर बनाना चाहते हैं, तो जेवर एयरपोर्ट के चालू होने से पहले यहां निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:जेवर एयरपोर्ट को 4 एक्सप्रेसवे और 1 NH से सीधा जोड़ने की तैयारी, समझें पूरा रूट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
YEIDA Yamuna Authority
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।