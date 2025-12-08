'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' में 130 विदेशी पकड़े, दिल्ली के 25 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत कार्रवाई करते हुए 130 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया। इनमें नाइजीरिया के सबसे ज्यादा 87 नागरिक शामिल हैं। द्वारका जिले में अवैध प्रवासियों और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक महीने तक अभियान चलाया गया।
दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में एक महीने तक चले 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के बाद 130 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इनमें नाइजीरिया के 87, आइवरी कोस्ट के 11, कैमरून के 10, घाना के 10, सेनेगल के 4, लाइबेरिया के 3, सिएरा लियोन के 2, युगांडा के 2 और गिनी का 1 नागरिक शामिल है।
पुलिस ने बताया कि उनमें से कई कथित तौर पर बिना वीजा के किराए के मकानों में अवैध रूप से रह रहे थे। उन्होंने बताया कि यह अभियान द्वारका के सभी पुलिस थानों में चलाया गया। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के समूहों की सूचना वाले क्षेत्रों की मैपिंग की गई और साथ ही सत्यापन अभियान भी चलाए गए।
द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि जिला पुलिस को विदेशी नागरिकों के निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने और मकान मालिकों द्वारा अनिवार्य पुलिस सत्यापन के बिना कमरे किराए पर देने की शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने बताया कि ऐसे 25 से अधिक मकान मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि एक महीने तक चले अभियान के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 26 मामले और विदेशी अधिनियम के तहत 14 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें डिपोर्ट करने का आदेश दिया।