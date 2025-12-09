दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाया तो खैर नहीं! भरना पड़ जाएगा 5000 तक का जुर्माना

संक्षेप: सीएम रेखा ने आदेश दिए हैं कि खुल में कूड़े जलाने पर जिला प्रशासन और नगर निगम ऐसे लोगों के ऊपर भारी जुर्माना लगाए, ताकि पलूशन को कम किया जा सके। सीएम रेखा ने एक्स पर किए गए ट्वीट में इसकी जानकारी दी।

सावधान! दिल्ली में अगर खुले में कूड़ा जलाया, तो आपकी खैर नहीं। अगर अफसरों ने देखा, तो आपसे मोटा जुर्माना वसूला जा सकता है। दिल्ली में बढ़ते पलूशन पर लगाम लगाने के लिए रेखा सरकार इस तरह के उपाय कर रही है। सीएम रेखा ने आदेश दिए हैं कि खुल में कूड़े जलाने पर जिला प्रशासन और नगर निगम ऐसे लोगों के ऊपर भारी जुर्माना लगाए, ताकि पलूशन को कम किया जा सके। सीएम रेखा ने एक्स पर किए गए ट्वीट में इसकी जानकारी दी।

कूड़ा जलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना सीएम रेखा ने लिखा- दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि खुले में कूड़ा जलाने वालों पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाए।

जुर्माना के बाद की सहयोग की अपील जुर्माना लगाए जाने की बात की जानकारी देने के साथ ही उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने आगे लिखा- सभी नागरिकों से विनम्र आग्रह है कि खुले में कचरा न जलाएं। आप सभी का एक छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है।