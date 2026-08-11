दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में यह साफ कर दिया है कि केवल पड़ोसी ही किसी अवैध निर्माण के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सिर्फ लोगों को असुविधा का रटा-रटाया तर्क देकर हर कोई कोर्ट नहीं आया जा सकता।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई अवैध निर्माण किसी पड़ोसी के जीवन या सुख-सुविधा में सीधी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति का निजी हित प्रभावित न हो, तब तक वह बिना किसी ठोस आधार के निर्माण कार्य के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकता।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बन रही एक बहुमंजिला इमारत के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से डाली गई याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा कि याचिकाकर्ता न तो उस इमारत के पड़ोस में रहता है और न ही इसके निर्माण से उसकी संपत्ति को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे मामलों में बिना किसी प्रत्यक्ष संबंध के याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जा सकता।

रटा-रटाया तर्क नहीं दे सकते हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक असुविधा का रटा-रटाया तर्क देकर कोर्ट नहीं आया जा सकता, बल्कि इसके लिए याचिकाकर्ता को ठोस सबूत भी कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। याचिकाकर्ता ने इलाके में भीड़भाड़ और पार्किंग की समस्या का मुद्दा उठाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि निर्माण कानून के दायरे में है तो पार्किंग और भीड़ नियंत्रित करना प्रशासन का काम है। इसके लिए वैध मकान मालिकों को जबरन अदालत में नहीं घसीटा जा सकता।

दिक्कत साबित करनी होगी भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि अपनी संपत्ति के संरक्षण के लिए शिकायत का अधिकार पूर्ण नहीं है। अवैध निर्माण की शिकायत के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके हवा, पानी या रोशनी जैसे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं या इससे कम से कम दो पड़ोसियों के सुख-चैन में बाधा आ रही है। यदि शारीरिक या व्यक्तिगत आराम में कोई रुकावट नहीं है, तो कार्रवाई का अधिकार केवल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) जैसी प्रशासनिक एजेंसियों का है, आम नागरिकों का नहीं।