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काम की बात: परेशान पड़ोसी को ही अवैध निर्माण के खिलाफ कोर्ट में याचिका डालने का हक, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया साफ

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में यह साफ कर दिया है कि केवल पड़ोसी ही किसी अवैध निर्माण के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सिर्फ लोगों को असुविधा का रटा-रटाया तर्क देकर हर कोई कोर्ट नहीं आया जा सकता। 

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई अवैध निर्माण किसी पड़ोसी के जीवन या सुख-सुविधा में सीधी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति का निजी हित प्रभावित न हो, तब तक वह बिना किसी ठोस आधार के निर्माण कार्य के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकता।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बन रही एक बहुमंजिला इमारत के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से डाली गई याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा कि याचिकाकर्ता न तो उस इमारत के पड़ोस में रहता है और न ही इसके निर्माण से उसकी संपत्ति को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे मामलों में बिना किसी प्रत्यक्ष संबंध के याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जा सकता।

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रटा-रटाया तर्क नहीं दे सकते

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक असुविधा का रटा-रटाया तर्क देकर कोर्ट नहीं आया जा सकता, बल्कि इसके लिए याचिकाकर्ता को ठोस सबूत भी कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। याचिकाकर्ता ने इलाके में भीड़भाड़ और पार्किंग की समस्या का मुद्दा उठाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि निर्माण कानून के दायरे में है तो पार्किंग और भीड़ नियंत्रित करना प्रशासन का काम है। इसके लिए वैध मकान मालिकों को जबरन अदालत में नहीं घसीटा जा सकता।

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दिक्कत साबित करनी होगी

भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि अपनी संपत्ति के संरक्षण के लिए शिकायत का अधिकार पूर्ण नहीं है। अवैध निर्माण की शिकायत के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके हवा, पानी या रोशनी जैसे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं या इससे कम से कम दो पड़ोसियों के सुख-चैन में बाधा आ रही है। यदि शारीरिक या व्यक्तिगत आराम में कोई रुकावट नहीं है, तो कार्रवाई का अधिकार केवल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) जैसी प्रशासनिक एजेंसियों का है, आम नागरिकों का नहीं।

पहले याचिका खारिज हुई थी

इस याचिका को पहले सिविल कोर्ट और फिर तीस हजारी स्थित जिला अदालत ने भी खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर भी गौर किया कि दिल्ली नगर निगम संबंधित संपत्ति पर पहले ही प्रशासनिक कार्रवाई कर चुका है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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