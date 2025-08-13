दिल्ली में बढ़नी चाहिए थीं DTC बसें, लेकिन 10 साल में एक तिहाई घट गईं

राजधानी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा डीटीसी बसें हैं। पिछले 10 साल में शहर में एक तिहाई बसें कम हो गईं। अगर नई सीएनजी बसें नहीं आती हैं तो मार्च 2026 तक सभी सीएनजी बसें हट जाएंगी। अगले महीने सितंबर में ही डीटीसी की 462 बसें रिटायर होने वाली हैं।

राजधानी दिल्ली की की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की धुरी, डीटीसी बसों का बेड़ा खत्म हो रहा है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद बीते दस वर्षों में डीटीसी के बेड़े में 33 फीसदी से अधिक बसें घट गई हैं।

वर्ष 2015 में डीटीसी के बेड़े में 4879 बसें थीं। अब यह संख्या अब घटकर महज 3266 रह गई है। डीटीसी के बेड़े से अकेले इस साल दिसंबर तक दो हजार से अधिक बसें सड़कों से हट जाएंगी। मेट्रो के बाद डीटीसी में सर्वाधिक रोजाना करीब 25 लाख से अधिक लोग सफर करते हैं। बसों में यात्रियों की संख्या व बेहतर कनेक्टिविटी के लिए न्यायालय ने दस साल पहले ही दिल्ली में 11 हजार बसों की जरूरत बताई थी। उसमें 5500 बसें डीटीसी के तहत, जबकि 5500 बसें निजी भागीदारी के तहत क्लस्टर बस सेवा के अंतर्गत लानी थीं। मगर, इन दस वर्षों में बसों की संख्या बढ़ाने के बजाए घटी है। उसके बाद भी वर्तमान में डीटीसी व क्लस्टर की बसों में कुल यात्रियों की संख्या 32 से 35 लाख रोजाना है। क्लस्टर में तीन हजार से भी कम बसें बची हैं जिसमें 12 से 15 लाख लोग सफर करते हैं।

रूट के साथ फेरे भी कम हुए आधिकारिक सूत्रों की मानें तो बसों की घटती संख्या के चलते कई बस रूट्स खत्म किए जा चुके हैं। बीते कुछ सालों में 150 से अधिक बस रूट्स कम हुए हैं। वहीं, करीब 1200 बस ट्रिप में भी बीते दो से तीन सालों में कमी आई है। वर्तमान में करीब 489 बस रूट पर बसों का परिचालन हो रहा है, जिसमें 8 रूट एनसीआर के लिए हैं। बसों की कमी के कारण बस रूट्स को कम करने और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों का परिचालन अलग-अलग रूट्स पर किया गया था। पहले हर रूट पर कुछ बसें डीटीसी की जबकि कुछ क्लस्टर की चलती थीं।

अगले साल तक हट जाएंगी सीएनजी बसें दिल्ली में बसों के हटने का सिलसिला 2019 के बाद से ही जारी है। मगर सबसे ज्यादा दो हजार से अधिक बसें इस साल सड़कों से हट जाएंगी। अगर नई सीएनजी बसें नहीं आती हैं तो मार्च 2026 तक सभी सीएनजी बसें सड़कों से हट जाएंगी। डीटीसी के बेड़े में सिर्फ ई-बसें ही बचेंगी। सितंबर में ही डीटीसी की 462 बसें रिटायर होने वाली हैं।

नई बसें लाने की कवायद जारी मौजूदा सरकार नई बसें लाने में जुटी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1900 बसें 12 मीटर वाली जबकि 1040 बसें 9 मीटर वाली सड़कों पर आनी हैं। ये बसें 2026 तक डीटीसी को मिलेंगी। इनके आने से यात्रियों को सहूलियत होगी। छोटी 9 मीटर वाली बसों का एक बेड़ा डीटीसी में शामिल हो चुका है, जिन्हें देवी बस सेवा के नाम से चलाया जा रहा है।

बसों के इंतजार का समय दोगुना हुआ दिल्ली में बसों की संख्या कम होने से अब बस स्टैंड पर बसों के लिए इंतजार का समय बढ़ गया है। आईटीओ, मंडी हाउस, महरौली, बाहरी दिल्ली समेत कई इलाकों में पीक आवर्स के दौरान लोगों को भीड़ से भरी बसें मिलती है या फिर बसों के लिए 20-30 मिनट तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है।