शरीर पीला, सांसे थमीं…पार्क में लावारिस पड़ा मिला 1 दिन का नवजात; डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी

बच्चे के शरीर में दिल की धड़कन नहीं थी और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। आनन-फानन में नवजात को शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज देकर उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया।

Jan 12, 2026 10:43 pm IST
दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके के एक पार्क में लावारिस हालत में नवजात बच्चा मिला, तो देखने वालों के होश उड़ गए। बच्चे के शरीर में दिल की धड़कन नहीं थी और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। आनन-फानन में नवजात को शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज देकर उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया।

शरीर पीला, सांसे थमीं, नाल भी नहीं कटी थी

जानकारी के मुताबिक, नवजात को स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के सदस्यों ने पार्क में पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बच्चे को फोर्टिस ला फेम अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि भर्ती के समय बच्चा गंभीर हाइपोथर्मिया से पीड़ित था। उसकी शरीर पीला पड़ चुका था, सांस नहीं चल रही थी और नाल भी कटी हुई नहीं थी। इसके अलावा, बच्चे की आंखों की पुतलियां स्थिर थीं और वजन महज 2.14 किलोग्राम था, जो बेहद कम माना जाता है।

सांसे, खून और आईवी फ्लूड चढ़ाया गया

अस्पताल की इमरजेंसी और नियोनेटोलॉजी टीम ने बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया। सीनियर नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. राघुराम मल्लैया और डॉ. विशाल गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने बच्चे को सांस देने के लिए इंट्यूबेशन किया और दो बार सीपीआर दिया। अधिक खून बह जाने के चलते उसे आईवी फ्लूइड और रक्त भी चढ़ाया गया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद बच्चे की हालत में सुधार आया और धीरे-धीरे उसकी स्थिति स्थिर हो गई।

बच्चे की हालत पर क्या बोले डॉक्टर

डॉ. मल्लैया ने बताया कि जब बच्चा अस्पताल पहुंचा, तब उसके शरीर में कोई धड़कन नहीं थी। डॉक्टरों की टीम ने मिलकर बच्चे को दोबारा नई जिंदगी दे दी। अब वह सामान्य रूप से सांस ले रहा है। रो भी रहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, कुछ दिनों की निगरानी के बाद अब नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत बच्चे को आगे की कानूनी और संरक्षण प्रक्रिया के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।

