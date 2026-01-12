शरीर पीला, सांसे थमीं…पार्क में लावारिस पड़ा मिला 1 दिन का नवजात; डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी

संक्षेप: बच्चे के शरीर में दिल की धड़कन नहीं थी और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। आनन-फानन में नवजात को शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज देकर उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया।

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके के एक पार्क में लावारिस हालत में नवजात बच्चा मिला, तो देखने वालों के होश उड़ गए। बच्चे के शरीर में दिल की धड़कन नहीं थी और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। आनन-फानन में नवजात को शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज देकर उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया।

शरीर पीला, सांसे थमीं, नाल भी नहीं कटी थी जानकारी के मुताबिक, नवजात को स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के सदस्यों ने पार्क में पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बच्चे को फोर्टिस ला फेम अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि भर्ती के समय बच्चा गंभीर हाइपोथर्मिया से पीड़ित था। उसकी शरीर पीला पड़ चुका था, सांस नहीं चल रही थी और नाल भी कटी हुई नहीं थी। इसके अलावा, बच्चे की आंखों की पुतलियां स्थिर थीं और वजन महज 2.14 किलोग्राम था, जो बेहद कम माना जाता है।

सांसे, खून और आईवी फ्लूड चढ़ाया गया अस्पताल की इमरजेंसी और नियोनेटोलॉजी टीम ने बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया। सीनियर नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. राघुराम मल्लैया और डॉ. विशाल गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने बच्चे को सांस देने के लिए इंट्यूबेशन किया और दो बार सीपीआर दिया। अधिक खून बह जाने के चलते उसे आईवी फ्लूइड और रक्त भी चढ़ाया गया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद बच्चे की हालत में सुधार आया और धीरे-धीरे उसकी स्थिति स्थिर हो गई।