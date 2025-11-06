Hindustan Hindi News
दिल्ली में देह व्यापार से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़, ग्राहक बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी ने किया इशारा

दिल्ली में देह व्यापार से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़, ग्राहक बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी ने किया इशारा

संक्षेप: उन्होंने बताया, 'रात करीब साढ़े सात बजे ग्राहक बनकर गए पुलिसकर्मी ने वहां अवैध गतिविधियां होने की पुष्टि की। जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत परिसर में प्रवेश किया और छह महिलाओं और एक महिला रिसेप्शनिस्ट को अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया।

Thu, 6 Nov 2025 10:16 PMSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में चल रहे देह व्यापार और मानव तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए इस सिलसिले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बिना इस्तेमाल किए कंडोम के तीन पैकेट और 2,000 रुपए (500 रुपए के चार नोट) भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई को उसने 'Say Help' (से-हेल्प) ऐप के जरिए अलर्ट मिलने के बाद पहाड़गंज इलाके में अंजाम दिया।

पुलिस उपायुक्त निधिन वलसन ने कार्रवाई को लेकर कहा, '30 और 31 अक्टूबर की दरम्यानी रात को पहाड़गंज इलाके में 'से-हेल्प' ऐप के ज़रिए संदिग्ध अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। जिसके बाद हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ और ऐप की एक समर्पित टीम को इस सूचना की पुष्टि करते हुए उस पर कार्रवाई करने के लिए लगाया। इस दौरान तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया सूत्रों को गैलेक्सी स्पा, डीबीजी रोड, नबी करीम को दिल्ली में अनैतिक तस्करी और देह व्यापार से जुड़े अपराधों में शामिल होने की पुख्ता और विश्वसनीय जानकारी मिली।'

इसके बाद पुलिस ने अपने एक कर्मचारी को नकली ग्राहक बनाकर 2,000 रुपए के चिन्हित नोटों के साथ वहां भेजा और अलर्ट संकेत के रूप में उसे वॉट्स ऐप पर मिस्ड कॉल देने का निर्देश दिया।

आगे उन्होंने बताया, 'रात करीब साढ़े सात बजे ग्राहक बनकर गए पुलिसकर्मी ने वहां अवैध गतिविधियां होने की पुष्टि की। जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत परिसर में प्रवेश किया और छह महिलाओं और एक महिला रिसेप्शनिस्ट को अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया। इसके साथ ही वहां से चिह्नित मुद्रा और कंडोम के तीन सीलबंद पैकेट बरामद किए गए और कानून के अनुसार उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे उन्होंने बताया कि वहां मिली रिसेप्शनिस्ट जिसकी पहचान लेडी 'K' के रूप में हुई है, ने अपने पति के साथ मिलकर यह काम करने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार इस मामले को लेकर 31 अक्टूबर को दिल्ली के मध्य जिला स्थित नबी करीम पुलिस स्टेशन में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 3/4/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह 'से-हेल्प' ऐप विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और जन सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है और यह मानव तस्करी से जुड़े अपराधों में पुलिस ऐक्शन को आसान बनाता है।

