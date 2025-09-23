दिल्ली में लापरवाही से भगाया ई-रिक्शा, पलटने से 1 छात्रा की मौत, 3 घायल

जानकारी के मुताबिक इस सड़क हादसे में 16 साल की स्कूल छात्रा की मौत और 3 अन्य के घायल होने की खबर सामने आई है। एक्सीडेंट ट्रैफिक सिग्नल पार करने के दौरान हुआ है। आरोपी रिक्शा चालक दिलीप कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है।

मध्य दिल्ली के पहाड़गंज चौक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक रिक्शा के पलटने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस सड़क हादसे में 16 साल की स्कूल छात्रा की मौत और 3 अन्य के घायल होने की खबर सामने आई है। एक्सीडेंट ट्रैफिक सिग्नल पार करने के दौरान हुआ है। आरोपी रिक्शा चालक दिलीप कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह एक्सीडेंट सोमवार सुबह लगभग 7.30 बजे पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के सामने हुआ। जब, एक आदमी और तीन स्कूली छात्राओं को लेकर रिक्शा जा रहा था, तभी पलट गया। डीसीपी ने बताया, रिक्शा चालक ने कथित तौर पर रेड लाइट की अनदेखी की और रिक्शा को तेजी से चलाया। इस कारण बैलेंस नहीं बन पाया और संतुलन खो देने के चक्कर में पलट गया।

एक्सीडेंट में एक लड़की के सिर में गंभीर चोट आई और उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, तब तक देर हो चुकी थी। सिर में चोट होने के चलते लड़की की मौत हो गई। अन्य दो नाबालिग लड़कियों को भी चोटें आईं हैं, जबकि मोहम्मद जाहिद नामक पुरुष यात्री के पैर में चोट आई है।

अधिकारी ने बताया, अपने बयान में, जाहिद ने कहा कि वह तीन स्कूली छात्राओं के साथ ई-रिक्शा में सवार हुआ था, तभी चालक ने बिना जाँच किए पहाड़गंज चौक पर ट्रैफ़िक सिग्नल की लाल बत्ती पार कर दी और रिक्शा की स्पीड बढ़ा दी। इस लापरवाही से रिक्शा पलट गया और सभी यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रख लिया गया है, जबकि दो घायल नाबालिगों का इलाज चल रहा है। जाहिद का भी इलाज चल रहा है।