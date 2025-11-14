Hindustan Hindi News
एक तरफ प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा, दूसरी तरफ MCD खर्च ही नहीं कर पाई करोड़ों रुपए; RTI में खुलासा

संक्षेप: आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2025 तक केवल 1.34 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, जिससे 29.5 करोड़ रुपए की भारी राशि बेकार पड़ी रही। जबकि क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत MCD को यह रकम दिल्ली में प्रदूषण रोकने की कोशिशें करने के लिए दी गई थी।

Fri, 14 Nov 2025 06:31 PM
एक तरफ खतरनाक प्रदूषण की वजह से जहां दिल्लीवासियों का खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ MCD, जनता को क्लीन एयर पहुंचाने के लिए उसे मिले करीब 29 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर सकी। इस बात का खुलासा हाल ही में लगाए गए एक आरटीआई आवेदन से हुआ है। इससे मिली जानकारी से पता चला है कि दिल्ली नगर निगम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दो सालों में उसे आवंटित 28.77 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च ही नहीं कर सकी है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए और सूचना के अधिकार आवेदन से मिली जानकारी के अनुसार MCD ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत 26.6 करोड़ रुपए के साथ की थी, जो कि उसे पिछले साल आवंटित हुए थे। उस वर्ष के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत 8.93 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी मिले, जिससे कुल उपलब्ध धनराशि 35.3 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई।

हालांकि, दस्तावेजों से पता चलता है कि 2023-24 में MCD केवल 5.19 करोड़ रुपए का ही उपयोग कर सकी, यानी मार्च 2024 के अंत तक उसके पास कुल 30.11 करोड़ रुपए बच गए थे, क्योंकि वह उन्हें खर्च ही नहीं कर सकी। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष (2024-25) में दिल्ली ने उस बची रकम के साथ शुरुआत की और उसी राशि पर लगभग 75 लाख रुपए का ब्याज अर्जित किया, जिससे उसके पास कुल उपलब्ध धनराशि 30.8 करोड़ रुपए हो गई। यह आरटीआई आवेदन नोएडा स्थित पर्यावरणविद् अमित गुप्ता द्वारा दायर किया गया था।

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2025 तक केवल 1.34 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, जिससे 29.5 करोड़ रुपए की भारी राशि बेकार पड़ी रही। जबकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत MCD को यह रकम दिल्ली में कई कोशिशें करने के लिए दी गई थी- जिसमें मशीनीकृत सड़क सफाई और जल छिड़काव के माध्यम से धूल नियंत्रण से लेकर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना, हरित बफर और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार शामिल हैं। हालांकि, आरटीआई जवाब से पता चलता है कि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन इतना प्रभावी ढंग से नहीं किया गया था, और इसमें NCAP निधियों का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

RTI के जवाब में PRANA पोर्टल पर शहर-स्तरीय प्रगति का डेटा अपलोड करने में हुई देरी पर भी प्रकाश डाला गया, यह वही पोर्टल है जो देश भर में NCAP गतिविधियों के कार्यान्वयन पर नजर रखता है।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी कई दिनों से गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है। मंगलवार को, दिल्ली का AQI 400 को पार करने के बाद पहली बार 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया। यह एक ऐसा स्तर है जो स्वस्थ व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। शहर में गुरुवार तक वायु गुणवत्ता 'गंभीर' बनी रही, लेकिन शुक्रवार को मामूली सुधार के बाद यह 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा, 51-100 के बीच संतोषजनक, 101-200 के बीच मध्यम, 201-300 के बीच खराब, 301-400 के बीच बहुत खराब और 401-500 के बीच गंभीर माना जाता है।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
