करंट का झटका लगते ही जमीन पर आ गिरा, दिल्ली के विदेश मंत्रालय में 1 व्यक्ति की मौत

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में 41 साल के एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत होने की खबर सामने आई है। घटना 10 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे विदेश मंत्रालय स्थित भवन में हुई थी। दिलीप मंडल 10 फुट ऊँची सीढ़ी पर वेल्डिंग कर रहे थे, तभी उन्हें करंट का झटका लगा और वे ज़मीन पर गिर पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मंडल पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में रहते थे। उन्हें चल रहे गैस पाइपलाइन निर्माण के लिए वेल्डिंग का काम सौंपा गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीढ़ी पर खड़े होकर वेल्डिंग करते समय मंडल को करंट का झटका लगा और वे संतुलन खो बैठे और सीढ़ी से गिर गए।