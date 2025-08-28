One person died in Delhi's Foreign Ministry after he fell to the ground due to electric shock करंट का झटका लगते ही जमीन पर आ गिरा, दिल्ली के विदेश मंत्रालय में 1 व्यक्ति की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
दिलीप मंडल 10 फुट ऊँची सीढ़ी पर वेल्डिंग कर रहे थे, तभी उन्हें करंट का झटका लगा और वे ज़मीन पर गिर पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 09:17 PM
नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में 41 साल के एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत होने की खबर सामने आई है। घटना 10 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे विदेश मंत्रालय स्थित भवन में हुई थी। दिलीप मंडल 10 फुट ऊँची सीढ़ी पर वेल्डिंग कर रहे थे, तभी उन्हें करंट का झटका लगा और वे ज़मीन पर गिर पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मंडल पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में रहते थे। उन्हें चल रहे गैस पाइपलाइन निर्माण के लिए वेल्डिंग का काम सौंपा गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीढ़ी पर खड़े होकर वेल्डिंग करते समय मंडल को करंट का झटका लगा और वे संतुलन खो बैठे और सीढ़ी से गिर गए।

करंट लगने के बाद सीढ़ियों से गिरने के बाद मंडल को उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) और 289 (मशीनरी के संबंध में लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया गया है।अधिकारी ने बताया कि मंडल को काम पर रखने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है।