फरीदाबाद रोड पर बाइक को SUV ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत; खतरनाक एक्सीडेंट का VIDEO
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायल शाकिर को राहगीरों की मदद से तुरंत फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हादसे में लगी गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान 50 वर्षीय शाकिर ने दम तोड़ दिया।
गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर ग्वाल पहाड़ी के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रैफिक जाम में खड़ी एक मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही तेज रफ्तार इनोवा कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो भाई घायल हुए, जिसमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ डीएलएफ फेज-एक थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा 23 फरवरी को हुआ था, इस घटना का LIVE वीडियो बुधवार को सामने आया। जिसमें दिख रहा है कि किस तरह इनोवा के चालक ने बेहद लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार दोनों भाइयों को टक्कर मार दी।
ट्रैफिक जाम में फंसी बाइक को मारी टक्कर
घटना की जानकारी देते हुए मूल रूप से उत्तरप्रदेश के बिजनौर निवासी मोहम्मद राशिद ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई शाकिर के साथ डीएलएफ फेज-तीन से काम खत्म करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 4:45 बजे जब वे ग्वाल पहाड़ी सीएनजी पंप के पास पहुंचे, तो वहां ट्रैफिक जाम लगा हुआ था।
राशिद ने आगे बताया कि जाम के बीच उन्होंने अपनी बाइक को आगे खड़ी एक ग्रैंड विटारा गाड़ी के पीछे रोककर रखा था। तभी पीछे से बेहद तेज रफ्तार में आ रही एक सफेद रंग की इनोवा गाड़ी के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ब्रेक नहीं लगाया और हमारी बाइक को पीछे से सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक आगे और पीछे की गाड़ियों के बीच बुरी तरह दब गई।
घायल शख्स ने अस्पताल में तोड़ा दम
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायल शाकिर को राहगीरों की मदद से तुरंत फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान 50 वर्षीय शाकिर ने दम तोड़ दिया। वहीं, बाइक चला रहे राशिद को भी चोटें आई हैं।
पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही ग्वाल पहाड़ी पुलिस चौकी से टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर चौकी में खड़ा करवा दिया है और मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं।
