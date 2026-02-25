Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फरीदाबाद रोड पर बाइक को SUV ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत; खतरनाक एक्सीडेंट का VIDEO

Feb 25, 2026 07:33 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, गौरव चौधरी, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायल शाकिर को राहगीरों की मदद से तुरंत फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हादसे में लगी गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान 50 वर्षीय शाकिर ने दम तोड़ दिया।

फरीदाबाद रोड पर बाइक को SUV ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत; खतरनाक एक्सीडेंट का VIDEO

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर ग्वाल पहाड़ी के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रैफिक जाम में खड़ी एक मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही तेज रफ्तार इनोवा कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो भाई घायल हुए, जिसमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ डीएलएफ फेज-एक थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा 23 फरवरी को हुआ था, इस घटना का LIVE वीडियो बुधवार को सामने आया। जिसमें दिख रहा है कि किस तरह इनोवा के चालक ने बेहद लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार दोनों भाइयों को टक्कर मार दी।

ट्रैफिक जाम में फंसी बाइक को मारी टक्कर

घटना की जानकारी देते हुए मूल रूप से उत्तरप्रदेश के बिजनौर निवासी मोहम्मद राशिद ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई शाकिर के साथ डीएलएफ फेज-तीन से काम खत्म करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 4:45 बजे जब वे ग्वाल पहाड़ी सीएनजी पंप के पास पहुंचे, तो वहां ट्रैफिक जाम लगा हुआ था।

राशिद ने आगे बताया कि जाम के बीच उन्होंने अपनी बाइक को आगे खड़ी एक ग्रैंड विटारा गाड़ी के पीछे रोककर रखा था। तभी पीछे से बेहद तेज रफ्तार में आ रही एक सफेद रंग की इनोवा गाड़ी के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ब्रेक नहीं लगाया और हमारी बाइक को पीछे से सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक आगे और पीछे की गाड़ियों के बीच बुरी तरह दब गई।

ये भी पढ़ें:नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी, आरोपी कपल को14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
ये भी पढ़ें:एम्स से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में पेयजल पर बड़ा फैसला; सेक्टर-55 में पाइपलाइन बदलने की तैयारी

घायल शख्स ने अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायल शाकिर को राहगीरों की मदद से तुरंत फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान 50 वर्षीय शाकिर ने दम तोड़ दिया। वहीं, बाइक चला रहे राशिद को भी चोटें आई हैं।

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही ग्वाल पहाड़ी पुलिस चौकी से टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर चौकी में खड़ा करवा दिया है और मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News Faridabad News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।