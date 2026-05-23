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दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ की भांग की बीज बरामद, थाईलैंड के दो यात्री लेकर आ रहे थे

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली एयरपोर्ट पर थाईलैंड के दो यात्रियों से 48 करोड़ रुपए मूल्य की भांग की बीज बरामद की गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि यह आईजीआई एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ की भांग की बीज बरामद, थाईलैंड के दो यात्री लेकर आ रहे थे

दिल्ली एयरपोर्ट पर थाईलैंड के दो यात्रियों से 48 करोड़ रुपए मूल्य की भांग की बीज बरामद की गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि यह आईजीआई एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बैंकॉक से आए दो थाई नागरिकों से लगभग 48 करोड़ रुपए की संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सीमा शुल्क कमिश्नर अरविंद सरन ने बताया कि यह जब्ती हाल के वर्षों में देश के किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है। सरन ने कहा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित चीजों की तस्करी की कोशिशों को रोकने के लिए 24 घंटे कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोने की तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों यात्री 22 मई को दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद दोनों को रोक लिया गया। खास इनपुट और संदिग्ध संकेतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए कस्टम अधिकारियों ने दोनों यात्रियों के सामान की सघन जांच की। जांच के दौरान अधिकारियों को 6 वैक्यूम-सील्ड पैकेट मिले, जिनमें हाइड्रोपोनिक वीड होने का संदेह था।

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अधिकारियों ने बताया कि कुल बरामदगी में से लगभग 29 किलो वजन वाले चार पैकेट एक यात्री से बरामद किए गए, जबकि लगभग 19 किलो वजन वाले दो पैकेट दूसरे यात्री से बरामद किए गए। बयान में कहा गया है कि बरामद संदिग्ध नशीले पदार्थ की कुल मात्रा लगभग 47.805 किलोग्राम थी। हाइड्रोपोनिक वीड भांग का एक बहुत ही असरदार रूप है। इसे मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाया जाता है।

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सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए इस नशीले पदार्थ का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 48 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यह सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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