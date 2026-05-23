दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ की भांग की बीज बरामद, थाईलैंड के दो यात्री लेकर आ रहे थे
दिल्ली एयरपोर्ट पर थाईलैंड के दो यात्रियों से 48 करोड़ रुपए मूल्य की भांग की बीज बरामद की गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि यह आईजीआई एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर थाईलैंड के दो यात्रियों से 48 करोड़ रुपए मूल्य की भांग की बीज बरामद की गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि यह आईजीआई एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बैंकॉक से आए दो थाई नागरिकों से लगभग 48 करोड़ रुपए की संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सीमा शुल्क कमिश्नर अरविंद सरन ने बताया कि यह जब्ती हाल के वर्षों में देश के किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है। सरन ने कहा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित चीजों की तस्करी की कोशिशों को रोकने के लिए 24 घंटे कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोने की तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों यात्री 22 मई को दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद दोनों को रोक लिया गया। खास इनपुट और संदिग्ध संकेतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए कस्टम अधिकारियों ने दोनों यात्रियों के सामान की सघन जांच की। जांच के दौरान अधिकारियों को 6 वैक्यूम-सील्ड पैकेट मिले, जिनमें हाइड्रोपोनिक वीड होने का संदेह था।
अधिकारियों ने बताया कि कुल बरामदगी में से लगभग 29 किलो वजन वाले चार पैकेट एक यात्री से बरामद किए गए, जबकि लगभग 19 किलो वजन वाले दो पैकेट दूसरे यात्री से बरामद किए गए। बयान में कहा गया है कि बरामद संदिग्ध नशीले पदार्थ की कुल मात्रा लगभग 47.805 किलोग्राम थी। हाइड्रोपोनिक वीड भांग का एक बहुत ही असरदार रूप है। इसे मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाया जाता है।
सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए इस नशीले पदार्थ का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 48 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यह सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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