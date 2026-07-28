जंतर-मंतर पर फिर होगा धरना, कमिश्नर अनुराग कुमार से किसने मांगी अनुमति; क्या है प्लान?
जंतर-मंतर पर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के एक्स-पुलिस वाले यहां पुलिस पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके लिए कमिश्नर अनुराग कुमार से अनुमति मांगी गई है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया है। ये जंतर-मंतर का ना तो पहला प्रदर्शन था और ना ही आखिरी। अब जंतर-मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन शुरू हो ने वाला है। दिल्ली के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व पुलिसकर्मी सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिसवालों पर हुए हमलों के विरोध में ये प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें दिल्ली के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के साथ-साथ आम लोग भी शामिल होंगे। आइए जानते हैं कि पुलिसकर्मियों का क्या प्लान है?
कमिश्नर से मांगी अनुमति
20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान स्थिति हिंसक हो गई थी। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गए थे। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों की संख्या में छात्रों को चोट लगी थी, और इसमें कई पुलिसवाले भी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने का दावा किया था। अब रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों के संगठन 'दिल्ली पुलिस फेडरेशन' ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। इसके लिए संगठन की तरफ से पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को पत्र लिखकर एक दिन का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई है।
कब होगा प्रदर्शन
मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस फेडरेशन ने कमिश्नर अनुराग कुमार को पत्र लिखकर 31 जुलाई के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। संगठन ने ये अनुमति एक दिन के लिए मांगी है। अनुराग कुमार को दी अपनी अर्जी में पुलिस फेडरेशन ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर और उसके आसापास अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिसवालों और पैरामिलिट्री के जवानों पर हमले किए गए। इस दौरान कई कर्मचारी घायल हुए। संगठन का कहना है कि इसके विरोध में वो एक दिन जंतर-मंतर पर अपना विरोध जताएंगे।
कौन-कौन होगा शामिल
दिल्ली पुलिस फेडरेशन ने पुलिस बल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरने की अनुमति मांगी है। 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के जनरल डायरी सेक्शन को मिले इस पत्र में धरने की अनुमति मांगी गई है। संगठन ने बताया कि इस धरने का उद्देश्य पुलिस ड्यूटी के दौरान जवानों की बलिदानों को सबके सामने रखना है। फेडरेशन ने बताया कि प्रस्तावित धरना रिटायर्ड दिल्ली पुलिस कर्मियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। संगठन ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक होगा।
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