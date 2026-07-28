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जंतर-मंतर पर फिर होगा धरना, कमिश्नर अनुराग कुमार से किसने मांगी अनुमति; क्या है प्लान?

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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जंतर-मंतर पर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के एक्स-पुलिस वाले यहां पुलिस पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके लिए कमिश्नर अनुराग कुमार से अनुमति मांगी गई है।

सीजेपी प्रदर्शन के बाद खाली हुई जंतर-मंतर
सीजेपी प्रदर्शन के बाद खाली हुई जंतर-मंतर

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया है। ये जंतर-मंतर का ना तो पहला प्रदर्शन था और ना ही आखिरी। अब जंतर-मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन शुरू हो ने वाला है। दिल्ली के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व पुलिसकर्मी सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिसवालों पर हुए हमलों के विरोध में ये प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें दिल्ली के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के साथ-साथ आम लोग भी शामिल होंगे। आइए जानते हैं कि पुलिसकर्मियों का क्या प्लान है?

कमिश्नर से मांगी अनुमति

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान स्थिति हिंसक हो गई थी। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गए थे। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों की संख्या में छात्रों को चोट लगी थी, और इसमें कई पुलिसवाले भी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने का दावा किया था। अब रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों के संगठन 'दिल्ली पुलिस फेडरेशन' ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। इसके लिए संगठन की तरफ से पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को पत्र लिखकर एक दिन का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई है।

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कब होगा प्रदर्शन

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस फेडरेशन ने कमिश्नर अनुराग कुमार को पत्र लिखकर 31 जुलाई के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। संगठन ने ये अनुमति एक दिन के लिए मांगी है। अनुराग कुमार को दी अपनी अर्जी में पुलिस फेडरेशन ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर और उसके आसापास अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिसवालों और पैरामिलिट्री के जवानों पर हमले किए गए। इस दौरान कई कर्मचारी घायल हुए। संगठन का कहना है कि इसके विरोध में वो एक दिन जंतर-मंतर पर अपना विरोध जताएंगे।

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कौन-कौन होगा शामिल

दिल्ली पुलिस फेडरेशन ने पुलिस बल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरने की अनुमति मांगी है। 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के जनरल डायरी सेक्शन को मिले इस पत्र में धरने की अनुमति मांगी गई है। संगठन ने बताया कि इस धरने का उद्देश्य पुलिस ड्यूटी के दौरान जवानों की बलिदानों को सबके सामने रखना है। फेडरेशन ने बताया कि प्रस्तावित धरना रिटायर्ड दिल्ली पुलिस कर्मियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। संगठन ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक होगा।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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