पाक उच्चायोग को खुफिया जानकारी देता था, कई लोगों को सीमा पार भी भेजा; पकड़ा गया तौफिक

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ह​रियाणा से एक और गिरफ्तारी हुई है। पलवल जिले के आलीमेव गांव के 35 साल के तौफिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी के संपर्क में था और उसे भारतीय सेना की खुफिया जानकारी भेजता था। वह कई लोगों को पाकिस्तान भी भेज चुका है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए पलवल ने तौफिक को गिरफ्तार किया। वह भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को भेज रहा था। उसके मोबाइल में इसके सबूत भी मिले हैं। सीआईए प्रभारी दीपक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं में शहर थाना में केस दर्ज किया गया है। कल उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा।

केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली गुप्त सूचना के बाद से सीआईए तौफिक की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। आरोपी वॉट्सअप से दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी से संपर्क करता था और भारतीय सेना की खुफिया जानकारी उसे भेजता था। पुलिस ने आलीमेव गांव में छापेमारी कर तौफिक को हिरासत में ले लिया। तौफिक साल 2022 में अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गया था। इसी दौरान उसकी पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों ने वॉट्सअप पर बातचीत शुरू कर दी।

पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह लोगों को पाकिस्तान भेजने के लिए वीजा लगवाने का काम भी करता था। उसने कई स्थानीय लोगों का वीजा लगवाकर उन्हें पाकिस्तान भेजा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके जासूसी नेटवर्क में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें उसने पाकिस्तान भेजा था। पुलिस उससे पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।

नूंह बना जासूसी का हॉटस्पॉट आरोपी के मोबाइल में कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। आरोपी के संपर्कों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने अभी पाकिस्तान उच्चायोग के उस कर्मचारी के नाम का खुलासा नहीं किया है, जिसके संपर्क में तौफीक था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि आरोपी के तार सीमा पार बैठे खुफिया एजेंटों से भी जुड़े हो सकते हैं।

इससे पहले हरियाणा के नूंह जिले से भी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। इस साल मई में राजाका गांव के अरमान को गिरफ्तार किया गया था। वह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश को संवेदनशील जानकारी देता था। अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी थी और इस दौरान वह उच्चायोग के संपर्क में आया। नूंह के कांगरका गांव के तारीफ को भी पाकिस्तान से जुड़े मामलों में पकड़ा गया था।