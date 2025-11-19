नोएडा के गांव में गिरी तीन मंजिला इमारत; एक की मौत, अनेक मजदूर मलबे में दबे, राहत व बचाव कार्य जारी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsOne dead, several workers buried as three-storey building collapses in Noida
Wed, 19 Nov 2025 04:44 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नोएडा
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अधिग्रहित और विस्थापित होने वाले नगला हुकम सिंह गांव में तीन मंजिला अवैध निर्माण बुधवार को भरभरा कर गिर गया। इसमें दर्जनों मजदूर मलबे में दब गए और एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर NDRF और SDRF की टीम पहुंच गईं और राहत व बचाव कार्य में जुट गईं। इस दौरान उन्होंने मकान के मलबे से एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जीशान पुत्र जाहिद (उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त मकान में अवैध निर्माण कार्य चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि इस दौरान कुछ मजदूर चौथी मंजिल पर निर्माण कार्य में लगे हुए थे, जबकि कुछ मजदूर तीसरी मंजिल पर लेंटर में लगी सेंटिंग को हटा रहे थे।

निर्माण कार्य और सेंटिंग निकालने में लगे मजदूर तीन मंजिला मकान के मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। दोपहर तक चार मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका था, साथ ही बाकी मजदूरों की तलाश जारी है।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF के साथ NDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया। जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी पूरा होने व मजदूरों के जल्द बाहर निकाले जाने की उम्मीद है। घटना के बााद स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए।

