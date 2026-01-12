Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsOne day Owaisi will wear a burqa Delhi Minister Kapil Mishra
'एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर...' हिजाब वाली प्रधानमंत्री पर कपिल मिश्रा

'एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर...' हिजाब वाली प्रधानमंत्री पर कपिल मिश्रा

संक्षेप:

असदुद्दीन ओवैसी ने हाल में कहा था कि कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने ये भी कहा था कि भारत का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है

Jan 12, 2026 09:46 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल में कहा था कि कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने ये भी कहा था कि भारत का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है जबकि पाकिस्तान का संविधान शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है। आपको बता दें कि ओवैसी ने ये बयान 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ओवैसी की इस टिप्पणी पर अब दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर ना भागना पड़ जाए।

मीडिया से बातचीत में मिश्रा ने कहा ‘ओवैसी साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिजाब वाली को पहले अपने घर से तो निकालो। आप तो बाहर नहीं निकलने दे रहे और न ही पढ़ाई करने दे रहे हैं। उन्हें ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल कर रखा हुआ है। और अगर ज्यादा ही हिजाब वाली और बुर्के वाली को कुचलोगे तो वहीं होगा जो ईरान में हो रहा है। एक दिन ओवैसी को बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा।’

वहीं एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ‘बुर्के वाली जाग गईं, इनकी आंखें खुल गईं तो ईरान की तरह होगा, तब ओवैसी को खुद बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा।’

ये भी पढ़ें:ये ओवैसी का पूराना खेल, 'हिजाब वाली PM ' के बयान पर BJP विधायक का पलटवार
ये भी पढ़ें:लव जिहाद के आंकड़े दिखाने की ओवैसी की मांग पर बीजेपी MLA बोलीं- उनकी आदत पुरानी

आपको बता दें कि ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। कट्टरपंथी इस्लामिक शासन व्यवस्था के खिलाफ दो सप्ताह से जारी इन विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के बिगड़ते हालात पर अमेरिका नजर रखे हुए है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Asaduddin Owaisi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।