'एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर...' हिजाब वाली प्रधानमंत्री पर कपिल मिश्रा

संक्षेप: असदुद्दीन ओवैसी ने हाल में कहा था कि कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने ये भी कहा था कि भारत का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल में कहा था कि कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने ये भी कहा था कि भारत का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है जबकि पाकिस्तान का संविधान शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है। आपको बता दें कि ओवैसी ने ये बयान 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ओवैसी की इस टिप्पणी पर अब दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर ना भागना पड़ जाए।

मीडिया से बातचीत में मिश्रा ने कहा ‘ओवैसी साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिजाब वाली को पहले अपने घर से तो निकालो। आप तो बाहर नहीं निकलने दे रहे और न ही पढ़ाई करने दे रहे हैं। उन्हें ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल कर रखा हुआ है। और अगर ज्यादा ही हिजाब वाली और बुर्के वाली को कुचलोगे तो वहीं होगा जो ईरान में हो रहा है। एक दिन ओवैसी को बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा।’

वहीं एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ‘बुर्के वाली जाग गईं, इनकी आंखें खुल गईं तो ईरान की तरह होगा, तब ओवैसी को खुद बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा।’