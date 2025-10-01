One criminal injured in firing near Sanjay Van in Delhi दिल्ली के संजय वन के पास चोर-पुलिस में हुई ठाएं-ठाएं, गोलीबारी में एक बदमाश घायल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsOne criminal injured in firing near Sanjay Van in Delhi

दिल्ली के संजय वन के पास चोर-पुलिस में हुई ठाएं-ठाएं, गोलीबारी में एक बदमाश घायल

घटना सुबह करीब सवा छह बजे की है। पुलिस ने बताया कि बदमाश ने भागने की कोशिश कि तो उसने गोली चला दी। पुलिस ने बचाव में जवाबी गोलीबारी की तो भाग रहे बदमाश को गली लगी और वो घायल हो गया।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 12:42 PM
दिल्ली में संजय वन के पास चोर-पुलिस के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में संजय वन के पास पुलिस ने एक भगोड़े अपराधी को गोली मार दी। इस गोलीबारी में बवाना निवासी 26 वर्षीय अरमान को गोली लगी। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया है।

घटना सुबह करीब 6.15 बजे हुई, जब पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर अरुणा आसफ अली रोड के पास दो लोगों को रोकने की कोशिश की। डीसीपी (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया, जब संदिग्धों को रोका गया, तो उन्होंने भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर कथित तौर पर गोलियां चला दीं। चोरों द्वारा गोलीबारी होती देख पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी (ठाएं-ठाएं) हुई।

बवाना निवासी 26 वर्षीय अरमान के दाहिने पैर में गोली लग गई और उसे इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि उसके साथी, 24 वर्षीय बशीर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। वह भी उसी इलाके का रहने वाला है। उसके पास से एक अवैध बंदूक और ज़िंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

अधिकारी ने बताया कि अरमान द्वारा चलाई गई गोली एक पुलिसकर्मी के बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। इससे पुलिसकर्मी की जान बच गई। गोयल ने बताया कि अरमान एक आदतन अपराधी है और लूट, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के 50 से ज़्यादा मामलों में शामिल रहा है। किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके अन्य साथियों का पता लगाने और हथियारों के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।