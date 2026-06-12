आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्श कोर्ट ने कहा कि नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव आयोग के पास जाना ही एकमात्र उपाय होता है। कोर्ट ने ऐसा फैसला दिखाने को भी कहा जिसमें उसने दखल दिया हो।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को चुनाव आयोग के पास जाने की सलाह दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर किसी उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर देता है तो एकमात्र उपाय चुनाव आयोग के पास जाना ही होता है। शीर्ष कोर्ट कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
नटराजन ने अपनी याचिका में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने नटराजन से कोर्ट का कोई ऐसा फैसला दिखाने को भी कहा जिसमें उसने ऐसे मामलों में दखल दिया हो।
‘ऐसा कोई फैसला दिखा दें जो हमने दिया हो’
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि फैसला चाहे कितना भी गलत क्यों न हो, एक बार नॉमिनेशन रद्द हो जाने पर आम तौर पर उपाय कहीं और ही होता है। क्या इस कोर्ट का कोई ऐसा फैसला है, जिसमें हमने उस स्टेज पर दखल दिया हो? नटराजन की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उम्मीदवार को ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी देनी होती है जिसमें कम से कम दो साल की सजा का प्रावधान हो, जबकि इस मामले में सिर्फ समन जारी किए गए थे।
गलत तरीके से खारिज करने का आरोप
सिंघवी ने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। उन्होंने 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट' के तहत एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं देने का हवाला दिया था।
अधूरा हलफनामा जमा कियाः रिटर्निंग ऑफिसर
राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा के एक आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया कि नटराजन ने अधूरा हलफनामा जमा किया था। उन्होंने अपने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में अदालत में दर्ज एक शिकायत का जिक्र नहीं किया था।
बीजेपी उम्मीदवार ने की थी शिकायत
मध्य प्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी के अनुसार, सत्ताधारी बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि नटराजन ने अपने हलफनामे में तेलंगाना में अपने खिलाफ दर्ज एक मामले का जिक्र नहीं किया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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