उसने जो किया था, काश उसके साथ भी कोई वैसा ही करता; दिल्ली में मारे गए युवक के परिजनों ने बताया अपना दर्द

दिल्ली में हाल ही में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक 26 वर्षीय युवक प्रथम मलिक की मौत हो गई थी, वहीं उसका दोस्त आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। जवान बेटे की असमय मौत से दुखी मृतक के परिजनों ने इस बात पर अफसोस जताया है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आगे नहीं आया। परिवार का कहना है कि एक बार प्रथम ने एक घायल डिलीवरी एजेंट को अस्पताल पहुंचाया था, इसी तरह अगर कोई उसकी मदद के लिए भी रूक जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। शहर के अशोक विहार इलाके में यह हादसा मंगलवार सुबह उस समय हुआ था, जब एक शादी समारोह से लौटते समय उनकी SUV एक पेड़ से टकरा गई थी। हादसे के वक्त वाहन में प्रथम और उसका दोस्त सवार था।

युवक ने फोन करके पुलिस को सूचना दी इस बारे में बात करते हुए प्रथम के चाचा प्रवीण मलिक ने PTI को बताया कि उसने (प्रथम ने) अपना आखिरी कॉल PCR को किया था, इसके बाद सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण वह बेहोश हो गया था। आगे प्रथम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वह बहुत मददगार, मिलनसार और खुशमिजाज था, जिसे पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी बहुत प्यार मिलता था। उन्होंने बताया कि प्रथम के पिता का देहांत 23 साल पहले हो गया था और वह अपने बड़े भाई के साथ मिलकर सदर बाजार में स्थित कॉस्मेटिक्स का बिजनेस चला रहा था।

'डिलीवरी बॉय को कार से अस्पताल पहुंचाया था' प्रवीण के अनुसार, 'उसे लोगों की मदद करने की आदत थी। एक बार उसने सड़क पर एक डिलीवरी बॉय को घायल हालत में देखा, जिसके शरीर से खून बह रहा था और वह मदद के लिए रो रहा था। तब प्रथम उसे तुरंत अपनी कार में बैठाकर सीधे अस्पताल ले गया था।' चाचा के अनुसार वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था।

चाचा ने आगे कहा कि परिवार को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि अगर कोई प्रथम की मदद के लिए रुकता तो शायद वह बच जाता। अपनी तकलीफ बताते हुए उन्होंने कहा, 'जब उसे मदद की जरूरत थी, तो कोई आगे नहीं आया।'

'जरूरत के वक्त किसी ने उसकी मदद नहीं की' प्रवीण ने कहा, 'वह सड़क के बीच में कार से 20 फीट दूर पड़ा मिला। वह कितनी देर तक वहां पड़ा रहा? क्या किसी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश भी की? उसकी ब्रेसलेट और वॉलेट गायब थे। वह ऐसा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिता दी, लेकिन जरूरत के वक्त उसे किसी से कोई मदद नहीं मिली।'

प्रवीण अपनी भाभी और प्रथम की मां पर उसकी मौत के पड़े असर के बारे में बताते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा, 'जब प्रथम छोटा था, तब उसकी मां ने अपने पति को खो दिया था। उसने दोनों बेटों को अकेले पाला। प्रथम छोटा था और वह अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था।' उन्होंने आगे कहा कि परिवार को आदित्य के ठीक होने की उम्मीद है।

'मृतक के चाचा ने की दोस्त के ठीक होने की प्रार्थना' चाचा ने कहा, 'उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, हादसे के बाद कोई नेक इंसान उसे अस्पताल ले गया। अगर ऐसा ही काम कोई हमारे बच्चे के साथ भी करता तो शायद वह बच जाता। आदित्य जिंदगी के लिए लड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वह बच जाए।'

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्हें सुबह 4.49 बजे अशोक विहार में एक गंभीर हादसे के बारे में PCR कॉल मिली थी। मौके पर हमें फुटपाथ पर एक SUV बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में मिली। पुलिस ने बताया कि टीम ने मौके का मुआयना किया, लेकिन कोई चश्मदीद नहीं मिला।