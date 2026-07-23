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सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता..; दिल्ली में कई जगह हिंसा भड़काने की कोशिशों से दुखी हुए वांगचुक, किसे बताया जिम्मेदार

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हिंसा भड़काने की कोशिशों के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराते हुए वांगचुक ने अपने समर्थकों से केवल गांधीवादी तरीके से जवाब देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामने वाला पक्ष चाहे जो करे, हमारा जवाब फूलों की तरह होना चाहिए।

शांति और सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता..; कई इलाकों में हिंसा भड़काने की कोशिशों से दुखी वांगचुक बोले
शांति और सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता..; कई इलाकों में हिंसा भड़काने की कोशिशों से दुखी वांगचुक बोले

केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि शांति और सिर्फ शांति ही उनका रास्ता है। यह बात उन्होंने अपने अनशन के 26वें दिन गुरुवार रात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कही। अपनी पोस्ट में उन्होंने जंतर-मंतर पर चल रहे शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन को लेकर तो संतुष्टि जताई, लेकिन साथ ही कुछ अन्य जगहों पर हुई हिंसा को लेकर अफसोस भी जताया।

हिंसा भड़काने की कोशिशों के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराते हुए वांगचुक ने अपने समर्थकों से केवल गांधीवादी तरीके से जवाब देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामने वाला पक्ष चाहे जो करे, हमारा जवाब फूलों की तरह होना चाहिए।

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वांगचुक बोले- कृपया हर हाल में परम्परा बनाए रखें

गुरुवार रात को एक्स पर शेयर की अपनी इस पोस्ट में वांगचुक ने लिखा, '26वां दिन, शांति और सिर्फ़ शांति ही मेरा रास्ता है... जंतर-मंतर पर तो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, लेकिन मुझे यह जानकर दुख हुआ कि दूसरी जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का फायदा उठाकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाला पक्ष चाहे कुछ भी करे, हमारा जवाब सिर्फ फूलों जैसा ही होना चाहिए। कृपया हर हाल में इस परंपरा को बनाए रखें।'

अनशन के 26वें दिन बोले सोनम वांगचुक बोले- शांति और सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता
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एक दिन पहले वीडियो शेयर कर कहा था- अभी मैं जिंदा हूं

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक ने इससे एक दिन पहले सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया था और बताया था कि अभी वे जिंदा हैं और लगातार अनशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि अब तक मेरा लगभग 11 किलो वजन कम हुआ है। अब काफी मांसपेशियां कम होने लगी हैं। लेकिन मैं ठीक ही हूं। कल रात में यहां गुडगांव के अस्पताल में लाया गया हूं।'

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वांगचुक ने बताई थी अनशन जारी रखने की वजह

वांगचुक ने आगे कहा था- 'मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण ढंग से खुद पर लाठियां खाईं। वापस कोई हमला नहीं किया, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए भी लाए जाने के बावजूद आपने सब्र से काम लिया। मेरा दिल पिघल गया इससे। क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हुए थे। इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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