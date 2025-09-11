on nepal current situation congress leader udit raj said its not possible in india यहां नेपाल से बदतर स्थिति लेकिन..., कांग्रेस नेता ने बताया भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, Ncr Hindi News - Hindustan
यहां नेपाल से बदतर स्थिति लेकिन..., कांग्रेस नेता ने बताया भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता

नेपाल में लगातार चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच हालात बिगड़े हुए हैं। इस मामले पर अब कांग्रेस नेता उदित राज का बयान सामने आया है। उदित राज का कहना है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए यहां यह संभव नहीं है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 11 Sep 2025 11:54 AM
बीते कुछ दिनों से नेपाल में लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बीच कई लोगों की जान जा चुकी है और कई शीर्ष नेताओं को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान सामने आया है। उदित राज का कहना है कि बीजेपी सरकार संविधान बदलना चाहती है, लेकिन हमारी लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें किसी भी स्थिति में काटा नहीं जा सकता और संविधान को बदला भी नहीं जा सकता। यही कारण है कि भारत में नेपाल जैसी हिंसक स्थिति नहीं बन सकती है।

श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से भी खराब है स्थिति: उदित राज

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि नेपाल में उपजे हिंसक हालात के बाद युवा इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा भारत में महंगाई, बेरोजगारी इन देशों से ज्यादा है, फिर भी भारत में ऐसी स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात की भी चर्चा है कि भ्रष्टाचार का स्तर भी काफी बढ़ गया है। उदित राज ने कहा कि ये तो हमारे लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वरना कुछ मामलों में परिस्थितियां तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी खराब हैं।

उदित राज ने अपने बयान में संविधान और संस्थानों की मजबूती को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक विवाद और आर्थिक संकट से जूझ रहे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के अनुभव भारत के लिए चेतावनी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती इसे स्थिर बनाए हुए है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था ने कई बड़े संकटों का सामना किया है और समाज को एक साथ जोड़े रखा है। उदित राज ने इसे भारत की लोकतांत्रिक पहचान बताते हुए संविधान में बदलाव की किसी भी जल्दबाजी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और भारतीय लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराया है।