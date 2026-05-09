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मदर्स डे पर दिल्ली के CEO का कर्मचारियों को अनोखा गिफ्ट, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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कॉर्पोरेट की दुनिया में जहां अक्सर मुनाफा और काम के भारी बोझ का दबाव होता है, वहीं इस सीईओ ने अपने कर्मचारियों को पैरेंटल पर्क दिया है। उन्होंने कर्मचारियों को अपने माता-पिता को तीन दिन की छुट्टी पर ले जाने के लिए 10000 रुपए का रीइम्बर्समेंट दिया है। कर्मचारियों को वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी।

मदर्स डे पर दिल्ली के CEO का कर्मचारियों को अनोखा गिफ्ट, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

दिल्ली की एक कंपनी के सीईओ ने अपने स्टाफ का दिल जीत लिया। कॉर्पोरेट की दुनिया में जहां अक्सर मुनाफा और काम के भारी बोझ का दबाव होता है, वहीं इस सीईओ ने अपने कर्मचारियों को पैरेंटल पर्क (माता-पिता के लिए खास सुविधा) दिया है। सीईओ रजत ग्रोवर ने एक दिल को छू लेने वाली पहल की घोषणा करते हुए कर्मचारियों को अपने माता-पिता को तीन दिन की छुट्टी पर ले जाने के लिए 10000 रुपए का रीइम्बर्समेंट दिया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस छुट्टी के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त 'पेड लीव' (वेतन सहित छुट्टी) दी जाएगी।

माता-पिता के बलिदानों को दिल से श्रद्धांजलि

उद्यमी रजत ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि बदले में बिना कभी कुछ मांगे हमारे माता-पिता ने हमें अपना समय, सपने, ऊर्जा और अपनी जिंदगी के कई साल दिए। शायद अब समय आ गया है कि हम उनसे एक सवाल पूछें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमेशा से करना चाहते थे? और फिर चुपचाप उसे पूरा कर दें। एक वीडियो में उन्होंने माता-पिता के बलिदानों को दिल से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को अपने माता-पिता को तीन दिन की छुट्टी पर ले जाने के लिए 10000 रुपए का रीइम्बर्समेंट मिलेगा। ये छुट्टियां पूरी तरह से पेड होंगी और उनके रेगुलर पीटीओ बैलेंस से नहीं काटी जाएंगी।

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उन्हें साथ ले जाइए, इंतजार मत कीजिए

ग्रोवर ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए भावुक होकर कहा कि इस कंपनी को बनाने से पहले कोई सुबह 5 बजे उठकर मेरे लिए खाना बनाता था, घर का सारा काम संभालता था, ताकि मैं अपना हर एक मिनट अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकूं। हमें नहीं पता कि उनके साथ हमारे पास कितना समय बचा है। कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए, अगर कोई ऐसी जगह है जहां वे हमेशा से जाना चाहते थे, कोई ऐसा पल है जिसे वे हमेशा से जीना चाहते थे, तो यही वह समय है। उन्हें साथ ले जाइए। अभी जाइए। इंतजार मत कीजिए। ग्रोवर ने आगे कहा कि उन्होंने ही हमारे आत्मविश्वास की नींव रखी। हमारे मूल्यों की। हमारी ताकत की। उन्होंने ही हमें गढ़ा।

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा

ग्रोवर के इस कदम पर एक व्यक्ति ने लिखा कि काश पूरी दुनिया इसी तरह सोचने लगती। एक और व्यक्ति ने कहा कि हमेशा की तरह यह एक हीरो जैसा कदम है। तीसरे व्यक्ति ने पोस्ट किया कि आज की कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसी सोच वाले लोग मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह के कदम देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। एक और व्यक्ति ने टिप्पणी की कि एक बेहतरीन इंसान की सच्ची बातें।

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यह किसी लाइमलाइट के बारे में भी नहीं

दिल्ली की पीआर फर्म 'एलिट मार्क' के संस्थापक और सीईओ ने बताया कि यह पहल कोई बोनस नहीं है। यह किसी पहचान या लाइमलाइट के बारे में भी नहीं है। यह तो बस एक ऐसे सवाल के बारे में है, जिसे पूछने के लिए हममें से ज्यादातर लोग या तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं या फिर खुद को इतना दोषी महसूस करते हैं कि पूछ ही नहीं पाते।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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