दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने 51 नवविवाहित बेटियों को दी 1-1 लाख की चेक, करवाचौथ किट भी बांटी
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को जनसेवा सदन में 51 नवविवाहित बेटियों को उनके प्रथम करवाचौथ पर 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक और करवाचौथ किट प्रदान की।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को जनसेवा सदन में 51 नवविवाहित बेटियों को उनके प्रथम करवाचौथ पर 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक और करवाचौथ किट प्रदान की। लाडली फाउंडेशन द्वारा मार्च माह में इन सभी बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया था। उनके पहले करवाचौथ के अवसर पर आर्थिक सहायता और उपहार प्रदान करने की यह पहल बेटियों के जीवन में खुशियां बांटने के साथ उन्हें आर्थिक संबल देने का सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री ने सभी बेटियों को उनके प्रथम करवाचौथ की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखी, समृद्ध और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने बेटियों से संवाद किया, उनके परिवारों के बारे में अनुभव सुने।
मुख्यमंत्री ने दिया साथ खड़े रहने का आश्वासन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बेटियों को भरोसा दिलाया कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी हैं। उन्होंने आत्मीयता से कहा कि किसी भी परेशानी या कठिन परिस्थिति में बेटियां घबराएं नहीं, बल्कि निःसंकोच अपनी बात साझा करें। उन्होंने उन्हें अपनी बड़ी बहन का भरोसा देते हुए कहा कि वे अकेली नहीं हैं और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाएगा। मुख्यमंत्री ने बेटियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने, अपनी पहचान बनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बेटियों का सुख, सम्मान और आत्मनिर्भरता सर्वोपरि है तथा उन्हें हर परिस्थिति में सम्मान, सुरक्षा और सहयोग का एहसास होना चाहिए।
आर्थिक सहायता से नई शुरुआत को मिलेगा संबल
लाडली फाउंडेशन की ओर से मार्च माह में आयोजित सामूहिक विवाह के बाद अब प्रथम करवाचौथ पर 51 बेटियों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। साथ ही करवाचौथ किट देकर उनके इस विशेष अवसर को और यादगार बनाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद बेटियों के विवाह में सहयोग करने के साथ-साथ उनके जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर भी उनके साथ खड़ा होना संवेदनशील और सराहनीय कार्य है। ऐसी पहलें बेटियों और उनके परिवारों को भावनात्मक संबल प्रदान करती हैं और समाज में सहयोग, सम्मान तथा अपनत्व की भावना को मजबूत करती हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें