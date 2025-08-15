तिहाड़ जेल के 1500 कैदियों के लिए सौगात लेकर आया आजादी का पर्व, मिला इस बात का फायदा

गोलछा ने बताया कि पिछले साल 3,247 नए पद सृजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने जनशक्ति को मज़बूत करने के लिए 1,697 वार्डर और 93 सहायक अधीक्षक पदों के लिए विज्ञापन दिया है।

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिहाड़ जेल में बंद लगभग 1,500 दोषियों को विशेष छूट प्रदान की गई, जो कि जेल में उनके अच्छे आचरण के आधार पर दी गई है। इस बात की जानकारी जेल महानिदेशक सतीश गोलछा ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि जेल में अच्छे आचरण के आधार पर कुल 1,497 कैदियों को 15 से 25 दिनों की विशेष छूट के लिए पात्र पाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में भीड़ कम करने के लिए नरेला में एक नई जेल बनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए 145.58 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

कैदियों के चरित्र, व्यवहार व कौशल में सुधार के लिए जेल में चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए गोलछा ने कहा कि लगभग 600 कैदी उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहयोग से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के 'उन्नति' व्यवहार कार्यक्रम से गुजर रहे हैं, जबकि कई अन्य संगठन जेलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'जेल विभाग कैदियों की शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके अपने सुधारात्मक दर्शन को मज़बूत कर रहा है।'

उन्होंने आगे कहा कि विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 को लागू किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन अदालती पेशी करने के आखिरी चरण में है। महानिदेशक ने कहा, जेल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यहां एक खुफिया सेल भी स्थापित किया गया है। साथ ही जेलों में इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती भी की गई है।

गोलछा ने बताया कि पिछले साल 3,247 नए पद सृजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने जनशक्ति को मज़बूत करने के लिए 1,697 वार्डर और 93 सहायक अधीक्षक पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है।

गोलछा ने घोषणा की कि शहर की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत 145.58 करोड़ रुपए से नरेला में एक नई जेल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने सुधार और पुनर्वास के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कैदियों को समाज में पुनः एकीकृत होने के लिए तैयार करना है और साथ ही सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

महानिदेशक ने यह भी बताया कि विभाग ने हाल ही में लामपुर डिटेंशन सेंटर का संचालन अपने हाथ में लिया है, जहां लगभग 273 विदेशी नागरिक रखे गए हैं। उन्होंने कहा, 'हम कैदियों को रिहाई के बाद बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए शिक्षा, कौशल और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'