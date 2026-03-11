दिल्ली के 52 से ज्यादा इलाकों में आज 12 मार्च को रहेगा जलसंकट, जल बोर्ड ने जारी किया अलर्ट
जलबोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के सालाना कार्यक्रम की वजह से 12 मार्च 2026 (गुरुवार) को शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा, और वह बाधित रहेगी।
दिल्ली जलबोर्ड ने 12 मार्च (गुरुवार) को शहर के 52 से ज्यादा इलाकों के लिए वाटर अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी जरूरत का पानी पहले से स्टोर करके रखने की सलाह दी है। इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जलबोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के सालाना कार्यक्रम की वजह से 12.03.2026 को शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा, और वह बाधित रहेगी। इस दौरान विभाग ने लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए खेद भी जताया है, और परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए टैंकर मंगवाने हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
गुरुवार (12 मार्च) को इन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
(1) सीसी ब्लॉक शालीमार बाग बीपीएस
(2) साहिपुर विलेज शालीमार बाग बीपीएस
(3) बीयू ब्लॉक पीतमपुरा बीपीएस
(4) मादीपुर गांव
(5) जेजे कॉलोनी
(6) पश्चिम विहार एक्सटेंशन
(7) पश्चिम पुरी पॉकेट-1,2,3
(8) स्लम मादीपुर क्वार्टर्स
(9) मुल्तान नगर
(10) ज्वाला हेरी गांव
(11) पश्चिम विहार क्षेत्र के-ब्लॉक
(12) सावन पार्क
(13) जय देव पार्क बीपीएस
(14) 552 (स्लम) मादीपुर
(15) 640 (स्लम) मादीपुर
(16) गोकलपुरी आर/एस कॉलोनी
(17) मानसरोवर पार्क
(18) करावल नगर
(19) दयालपुर
(20) मुस्तफाबाद और आसपास के क्षेत्र
(21) जहांगीर पुरी
(22) मंगोल पुरी
(23) विजय विहार
(24) रिठाला
(25) रोहिणी सेक्टर 1 से 4
(26) रोहिणी सेक्टर-17
(27) 764 एलआईजी डीयू
(28) सी ब्लॉक सेक्टर-17 रोहिणी
(29) सुल्तान पुर
(30) पूठ खुर्द
(31) मजरा डबास
(32) चांद पुर
(33) पॉकेट 11-B सेक्टर 23 रोहिणी
(34) BPS सेक्टर 24 रोहिणी
(35) JJC, Pkt. 1 सेक्टर 24 रोहिणी
(36) G-7 सेक्टर-15 रोहिणी
(37) G-12 सेक्टर-15 रोहिणी
(38) E-2 सेक्टर-15 रोहिणी
(39) दक्षिण पुरी
(40) पंचशील
(41) पुष्प विहार
(42) पंचशील एन्क्लेव
(43) शाहपुर जट
(44) गुलमोहर पार्क
(45) GK-1
(46) D&E-ब्लॉक CR पार्क
(47) पॉकेट-12 DDA फ्लैट्स
(48) जसोला विहार
(49) खानपुर JJR कॉलोनी
(50) सराय काले खां विलेज
(51) किलोकरी
(52) सिद्धार्थ एक्सटेंशन और आस-पास का एरिया
पानी के टैंकर इन टेलीफोन नंबर पर उपलब्ध रहेंगे
सेंट्रल कंट्रोल रूम DJB- 1916
ग्रेटर कैलाश-1 वॉटर इमरजेंसी- 011-29234746/29234747
जल सदन वॉटर इमरजेंसी- 011-29819035/29814106
सरिता विहार वॉटर इमरजेंसी- 011-29941825
छतरपुर वॉटर इमरजेंसी- 011-65437020
होलांबी वॉटर इमरजेंसी- 011-27700789/277004474
यमुना विहार वॉटर इमरजेंसी- 011-22812683
लोनी रोड वॉटर इमरजेंसी- 011-22814651
ताहिरपुर वॉटर इमरजेंसी- 011-22132012
मंडावली वॉटर इमरजेंसी- 011-22727812
जागृति वॉटर इमरजेंसी- 011-22374834/22374237
अशोक विहार वॉटर इमरजेंसी- 011-24306089
पश्चिम विहार वॉटर इमरजेंसी- 011-25274679, 25275259, 25275260
पंजाबी बाग वॉटर इमरजेंसी- 011-25223658
वॉटर इमरजेंसी नंबर- 1916
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
