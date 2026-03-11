Hindustan Hindi News
दिल्ली के 52 से ज्यादा इलाकों में आज 12 मार्च को रहेगा जलसंकट, जल बोर्ड ने जारी किया अलर्ट

Mar 11, 2026 11:11 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जलबोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के सालाना कार्यक्रम की वजह से 12 मार्च 2026 (गुरुवार) को शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा, और वह बाधित रहेगी।

दिल्ली जलबोर्ड ने 12 मार्च (गुरुवार) को शहर के 52 से ज्यादा इलाकों के लिए वाटर अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी जरूरत का पानी पहले से स्टोर करके रखने की सलाह दी है। इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जलबोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के सालाना कार्यक्रम की वजह से 12.03.2026 को शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा, और वह बाधित रहेगी। इस दौरान विभाग ने लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए खेद भी जताया है, और परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए टैंकर मंगवाने हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

गुरुवार (12 मार्च) को इन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति

(1) सीसी ब्लॉक शालीमार बाग बीपीएस

(2) साहिपुर विलेज शालीमार बाग बीपीएस

(3) बीयू ब्लॉक पीतमपुरा बीपीएस

(4) मादीपुर गांव

(5) जेजे कॉलोनी

(6) पश्चिम विहार एक्सटेंशन

(7) पश्चिम पुरी पॉकेट-1,2,3

(8) स्लम मादीपुर क्वार्टर्स

(9) मुल्तान नगर

(10) ज्वाला हेरी गांव

(11) पश्चिम विहार क्षेत्र के-ब्लॉक

(12) सावन पार्क

(13) जय देव पार्क बीपीएस

(14) 552 (स्लम) मादीपुर

(15) 640 (स्लम) मादीपुर

(16) गोकलपुरी आर/एस कॉलोनी

(17) मानसरोवर पार्क

(18) करावल नगर

(19) दयालपुर

(20) मुस्तफाबाद और आसपास के क्षेत्र

(21) जहांगीर पुरी

(22) मंगोल पुरी

(23) विजय विहार

(24) रिठाला

(25) रोहिणी सेक्टर 1 से 4

(26) रोहिणी सेक्टर-17

(27) 764 एलआईजी डीयू

(28) सी ब्लॉक सेक्टर-17 रोहिणी

(29) सुल्तान पुर

(30) पूठ खुर्द

(31) मजरा डबास

(32) चांद पुर

(33) पॉकेट 11-B सेक्टर 23 रोहिणी

(34) BPS सेक्टर 24 रोहिणी

(35) JJC, Pkt. 1 सेक्टर 24 रोहिणी

(36) G-7 सेक्टर-15 रोहिणी

(37) G-12 सेक्टर-15 रोहिणी

(38) E-2 सेक्टर-15 रोहिणी

(39) दक्षिण पुरी

(40) पंचशील

(41) पुष्प विहार

(42) पंचशील एन्क्लेव

(43) शाहपुर जट

(44) गुलमोहर पार्क

(45) GK-1

(46) D&E-ब्लॉक CR पार्क

(47) पॉकेट-12 DDA फ्लैट्स

(48) जसोला विहार

(49) खानपुर JJR कॉलोनी

(50) सराय काले खां विलेज

(51) किलोकरी

(52) सिद्धार्थ एक्सटेंशन और आस-पास का एरिया

पानी के टैंकर इन टेलीफोन नंबर पर उपलब्ध रहेंगे

सेंट्रल कंट्रोल रूम DJB- 1916

ग्रेटर कैलाश-1 वॉटर इमरजेंसी- 011-29234746/29234747

जल सदन वॉटर इमरजेंसी- 011-29819035/29814106

सरिता विहार वॉटर इमरजेंसी- 011-29941825

छतरपुर वॉटर इमरजेंसी- 011-65437020

होलांबी वॉटर इमरजेंसी- 011-27700789/277004474

यमुना विहार वॉटर इमरजेंसी- 011-22812683

लोनी रोड वॉटर इमरजेंसी- 011-22814651

ताहिरपुर वॉटर इमरजेंसी- 011-22132012

मंडावली वॉटर इमरजेंसी- 011-22727812

जागृति वॉटर इमरजेंसी- 011-22374834/22374237

अशोक विहार वॉटर इमरजेंसी- 011-24306089

पश्चिम विहार वॉटर इमरजेंसी- 011-25274679, 25275259, 25275260

पंजाबी बाग वॉटर इमरजेंसी- 011-25223658

वॉटर इमरजेंसी नंबर- 1916

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

