Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 08:28 PM
एमसी मैरीकॉम के फरीदाबाद स्थित घर में चोरी, भारतीय मुक्केबाज ने बताया क्या ले गए चोर?

छह बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलिंपिक पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम के फरीदा स्थित घर पर शनिवार को चोरी हो गई। यह वारदात उस समय हुई जब वह घर पर नहीं थीं। वह फिलहाल मेघालय के सोहरा में एक मैराथन कार्यक्रम में भाग लेने गई हुई हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी उन्हें उनके पड़ोसियों से मिली और चोर अपने साथ टीवी और अन्य सामान ले गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चोरी की गए सभी सामान के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। इसकी जानकारी उनके दिल्ली आने के बाद ही चलेगी।

फरीदाबाद स्थित अपने घर में हुई इस चोरी की घटना के बारे में ANI से बात करते हुए मैरी कॉम ने कहा, 'मैं घर पर नहीं हूं। घर पहुंचने पर मुझे ठीक-ठीक पता चल पाएगा। CCTV फुटेज में चोर टीवी और अन्य सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया कि यह घटना 24 सितंबर को हुई है। यह मेरे फरीदाबाद स्थित घर पर हुआ, मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है।'

मैरीकॉम मुक्केबाजी के इतिहास में छह विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। इसके अलावा वह पाँच बार एशियाई चैंपियन भी रह चुकी हैं। मैरी कॉम 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज थीं।

मैरीकॉम ने लंदन 2012 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे बच्चे की देखभाल के लिए ब्रेक लिया था। उन्होंने दिल्ली में आयोजित 2018 विश्व चैंपियनशिप में वापसी की, लेकिन शीर्ष पर अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने यूक्रेन की हन्ना ओखोटा को 5-0 से हराकर अपना छठा विश्व खिताब जीता। एक वर्ष बाद, उन्होंने अपना आठवां विश्व पदक जीता, जो किसी भी पुरुष या महिला मुक्केबाज द्वारा जीता गया सर्वाधिक पदक था।