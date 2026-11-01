दिल्ली जाने वाली पुरानी गाड़ियां गाजियाबाद में 7 जगहों पर रोकी जाएंगी, कहां-कहां बैरिकेडिंग

गाजियाबाद पुलिस और आरटीओ ने पुरानी गाड़ियों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बॉर्डर वाले सात स्थानों पर टीमों को तैनात किया गया है। दिल्ली में आज से बीएस-6 से नीचे वाले और बिना पीयूसीसी वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लागू हो गई है।

दिल्ली में ग्रैप के तहत एक नवंबर से पुराने वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर गाजियाबाद पुलिस और आरटीओ ने तैयारी कर ली है। बॉर्डर वाले सात स्थान चिह्नित कर टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड भी लगाए गए हैं। वहीं 5 नवंबर से जिले की 200 साइटों पर निर्माण कार्य भी रोका जाएगा।

दिल्ली में आज से बीएस-6 से नीचे वाले और बिना पीयूसीसी वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लागू हो गई है। जिले में इन दोनों श्रेणियों के वाहनों की संख्या करीब चार लाख है। इनमें से पुराने वाहन 3.75 लाख हैं। हरियाणा जाने वाले व्यावसायिक वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा।

अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक वरुण सिंह ने बताया कि यूपी गेट, आनंद विहार, सीमापुरी, तुलसी निकेतन, सूर्य नगर, कौशांबी और लोनी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों की 12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं, आरटीओ ने इन्हीं पॉइंट पर 24 घंटे जांच के लिए 7 विशेष प्रवर्तन टीमें तैनात की हैं। मालवाहक वाहन, जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें बॉर्डर से पहले ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस डासना पर भी मुस्तैद रहेगी।

पांच नवंबर से निर्माण पर रोक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर जिले में भी पांच नवंबर से निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लागू की जाएगी। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि जिले में करीब 150 निजी निर्माण साइट पर काम चल रहा है। वहीं, 50 से अधिक विभागीय साइट हैं। निजी साइटों को नोटिस जारी कर दिया है। विभागों को भी पत्र लिखा है कि 20 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। संस्थानों को भी अपने यहां 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाना होगा।

नियम तोड़ने पर नोटिस बारिश रुकते ही एक्यूआई बढ़ने लगा। शनिवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 110 रहा। वहीं, लोनी में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा। यहां का एक्यूआई 276 पहुंच गया था। उधर, शुक्रवार शाम यूपीपीसीबी की टीम तीन निर्माण साइटों को इसके उल्लंघन पर नोटिस दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि पांडव नगर स्थित फ्लोरल पाथवे, राजनगर एक्सटेंशन स्थित निर्वाणा होम्स और मोरटी स्थित आर्कफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की साइटों पर वाहनों के टायर धोने की व्यवस्था नहीं थी।