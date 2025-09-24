old man urinating in delhi metro coach video viral मेट्रो में ही पेशाब करने लगे ताऊ, वायरल वीडियो पर छिड़ गई नई बहस, Ncr Hindi News - Hindustan
मेट्रो में ही पेशाब करने लगे ताऊ, वायरल वीडियो पर छिड़ गई नई बहस

मेट्रो में यात्रियों के बीच बहस, लड़ाई और डांस आदि के वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। इस बीच एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। कोच के भीतर पेशाब करते हुए बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 05:42 PM
मेट्रो में यात्रियों के बीच बहस, लड़ाई और डांस आदि के वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। इस बीच एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। कोच के भीतर पेशाब करते हुए बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल हुए वीडियो में पायजामा पहने एक बुजुर्ग दो कोच के बीच में किनारे बैठकर पेशाब करते नजर आ रहे हैं। एक यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही यात्रियों और आम जनता में इस व्यवहार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली मेट्रो के एक सामान्य डिब्बे में सफर कर रहे बुजुर्ग यात्री ने अचानक सभी यात्रियों की मौजूदगी में पेशाब करना शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हरकत से अन्य यात्री हैरान रह गए और कुछ ने सीट बदलकर खुद को दूर कर लिया। मेट्रो उस समय सामान्य रूप से चल रही थी और डिब्बे में शांति थी। घटना के तुरंत बाद कुछ यात्रियों ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

वीडियो के वायरल होते ही एक्स पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा, ‘इतना पानी पीते क्यों हैं यह लोग जो मेट्रो में ही करना पड़ जाए।’ कई यूजर्स ने बुजुर्ग के इस व्यवहार को गैरजिम्मेदाराना बताया और कहा कि इससे अन्य यात्रियों को काफी परेशानी हुई होगी। वहीं, कुछ लोगों ने बुजुर्ग के उम्र को देखते हुए सहानुभूति जताई और कहा कि हो सकता है कि उन्हें किडनी आदि से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या हो, जिसकी वजह से वह नियंत्रण नहीं कर पाए हों। बहुत से यूजर्स ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन यात्रा के दौरान इस जरूरत को पूरी नहीं कर पाते हैं। कुछ यूजर्स ने दलील दी कि पेशाब को अधिक देर तक रोक कर रखना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

नियम और संभावित कार्रवाई

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के नियमों के अनुसार, मेट्रो ट्रेन और स्टेशन परिसर में साफ-सफाई बनाए रखना यात्रियों की जिम्मेदारी है। गंदगी फैलाना या अनुशासनहीनता दिखाना जुर्माने और कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। हालांकि, इस मामले में DMRC की ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया या कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है।