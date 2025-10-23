Hindustan Hindi News
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन के परिसर में लीज पर दुकानें ले सकेंगे, तैयारियां पूरी

संक्षेप: गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण और राजस्व जुटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 29 प्रस्तावित स्टेशनों के पास सरकारी जमीन आवंटित करने का आग्रह किया है, जहां व्यावसायिक विकास और दुकानों का निर्माण कर आय को मेट्रो संचालन में खर्च किया जाएगा।

Thu, 23 Oct 2025 06:35 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण होने के बाद मेट्रो स्टेशन परिसर में दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इन दुकानों को संचालन के लिए लीज पर दिया जाएगा। इससे होने वाली आय को मेट्रो संचालन में खर्च किया जाएगा।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) की अध्यक्षा डी.तारा ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट पर प्रस्तावित 29 मेट्रो स्टेशन के आसपास या बिल्कुल साथ लगती सरकारी जमीन को उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को जीएमआरएल की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए अभी तक जीएमआरएल को भूमि आवंटित नहीं की गई है।

इससे मेट्रो निर्माण और संचालन का बजट एकत्रित करने में दिक्कत आ रही है। डी.तारा ने पत्र में आग्रह किया कि परियोजना की व्यवहार्यता के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित की जाए। इसका उपयोग संपत्ति विकास और वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जाएगा। इससे राजस्व सृजन में मदद मिलेगी। मेट्रो रूट के आसपास क्षेत्रों में शहरी नवीनीकरण और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पत्र में यह भी कहा कि हरियाणा सरकार को मेट्रो रूट पर ट्रांजिट ओरियंटिड डिवेलपमेंट (टीओडी) का लाभ लिया जाए।

इससे जीएमआरएल की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में भूमिका निभाएगा। मेट्रो रूट के 800 मीटर में मकानों या फ्लैट के निर्माण के लिए अतिरिक्त एफएआर दी जाती है, जिससे कि लोगों को बेहतर परिवहन सेवा मिल सके। इससे पहले जीएमआरएल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से मेट्रो स्टेशन के आसपास जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा था।

पेड़ों की कटाई हो रही

मेट्रो रूट में आ रहे पेड़ों की कटाई तेजी से की जा रही है। मौजूदा समय में नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग पर पेड़ों की कटाई चल रही है। इन पेड़ों के बदले में कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे पर पौधे लगाए जाने हैं। इसके तहत टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बेरीकेडिंग की जाएगी

मेट्रो का निर्माण कर रही कंपनी ने जीएमआरएल को सूचित किया है कि 30 नवंबर तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर बेरीकेडिंग कर दी जाएगी। उन्हें बताया गया कि बेरीकेड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगले महीने में पहले या दूसरे सप्ताह तक करीब तीन हजार बेरीकेड पहुंच जाएंगे। इसके बाद यह कार्य पूरा कर दिया जाएगा।

