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काम की बात: ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज के 2 स्टेशनों के लिए यहां जमीन चिन्हित, पूरे रूट पर बनेंगे 14 स्टेशन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Old Gurugram Metro Update : ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज के रूट पर कुल 40 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से दो मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जिनके लिए 1514 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज के 2 स्टेशनों के लिए यहां जमीन चिन्हित, पूरे रूट पर बनेंगे 14 स्टेशन
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण में दो मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर जमीन का चयन किया जा चुका है। इन दोनों स्टेशन के एंट्री और एग्जिट के लिए करीब 1514 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। यह जांच की जा रही है कि यह जमीन गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को निशुल्क मिल जाएगी या जमीन अधिग्रहण नीति के तहत इसको खरीदना पड़ेगा।

दूसरे चरण में कहां से कहां तक दौड़ेगी मेट्रो

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो मार्ग के निर्माण का टेंडर पिछले साल सितंबर माह में जारी हुआ था। दूसरे चरण के तहत सेक्टर-नौ से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो मार्ग तैयार होना है। इसके तहत पालम विहार एक्सटेंशन और सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन का चयन किया जा चुका है। राइट्स की तरफ से किए गए सर्वे में सामने आया है कि पालम विहार एस्टेंशन में मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकासी द्वार के निर्माण को लेकर करीब 541 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। यह जमीन एक बिल्डर के नाम पर है।

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अगले महीने टेंडर होगा

मेट्रो के दूसरे चरण में करीब 1409 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। अगस्त माह में जीएमआरएल की तरफ से इस मेट्रो मार्ग का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक से इस माह के अंत तक ऋण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं, सेक्टर-33 में प्रस्तावित मेट्रो डिपो के निर्माण का टेंडर पांच अगस्त को खोला जाएगा।

दूसरे चरण में 14 मेट्रो स्टेशन बनेंगे

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण में 14 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इसके तहत सेक्टर-चार, पांच, अशोक विहार, सेक्टर-तीन, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर-23ए, सेक्टर-22, उद्योग विहार फेज-चार, फेज-पांच और साइबर सिटी में स्टेशन बनाया जाएगा। सेक्टर-पांच से लेकर रेलवे स्टेशन तक मेट्रो का एक स्पर बनाया जाएगा। दूसरे चरण में जीएमआरएल ने 10 मेट्रो स्टेशन के लिए इससे पहले करीब 14 हजार वर्ग मीटर जमीन मांगी हुई है।

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राकेश सैनी, संपदा अधिकारी एक, एचएसवीपी, ''ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में जहां-जहां जीएमआरएल को लिए एचएसवीपी की जमीन की जरूरत है, वह उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। निजी जमीन को खरीदने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित है।''

बता दें कि ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो चलने से उन कॉलोनियों और इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो एनसीआर में होने के बाद भी मेट्रो की सुविधा से वंचित थे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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