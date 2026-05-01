ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज की तैयारी शुरू, GMRL ने इस काम के लिए HSVP से लगाई गुहार

जीएमआरएल ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो निर्माण को तीन चरणों में बांटा हुआ है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-9 तक मेट्रो मार्ग तैयार होना है। दूसरे चरण में सेक्टर-9 से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो मार्ग बनना है। तीसरे चरण में सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो तैयार होना है।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण के निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी है। जीएमआरएल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से आग्रह किया है कि सड़कों की पैमाइश करवाई जाए। इसके बाद जीएमआरएल की तरफ से सड़कों के बीच में निशान लगा दिए जाएंगे, जिसके बाद मेट्रो निर्माण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।

जीएमआरएल ने मेट्रो निर्माण को तीन चरणों में बांटा हुआ है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो मार्ग तैयार होना है। दूसरे चरण में सेक्टर-नौ से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो मार्ग बनना है। तीसरे चरण में सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो तैयार होना है। पहले चरण में मेट्रो मार्ग का निर्माण शुरू किया जा चुका है। दूसरे चरण के टेंडर दस्तावेज को जीएमआरएल की तरफ से तैयार किया जा चुका है।

पहले चरण की अड़चन अभी दूर नहीं हो सकी मेट्रो के पहले चरण के निर्माण में हीरो होंडा चौक से लेकर बसई तक कई अड़चन हैं, जो अभी तक दूर नहीं हो सकी है। इस वजह से करीब पांच किलोमीटर लंबे इस हिस्से में मेट्रो निर्माण शुरू नहीं हो सका है। सबसे पहली अड़चन बीकानेर मिष्ठान भंडार है, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 18 मई निर्धारित है। हिमगिरी आश्रम की जमीन अब तक नहीं मिल सकी है। सेक्टर-10 स्थित बिजली घर को अभी स्थानांतरित नहीं किया जा सका है।

ट्रैफिक डायवर्जन योजना बनेगी सड़क की जमीन की पैमाइश होने के बाद अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। दूसरे चरण में जिन सड़कों से मेट्रो निकलनी है, उनमें से अधिकांश की चौड़ाई कम है। ऐसे में ट्रैफिक डायवर्जन योजना बनाई जाएगी। एचएसवीपी के उपमंडल अधिकारी सर्वे अजमेर सिंह ने बताया कि जीएमआरएल स्टॉफ के साथ मिलकर सड़कों की पैमाइश करवाई जाएगी। मेट्रो निर्माण में जीएमआरएल को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बता दें कि मेट्रो मार्ग के दूसरे चरण में सेक्टर-सात, सेक्टर-चार, साइबर सिटी आदि में मेट्रो स्टेशन तैयार होने हैं।