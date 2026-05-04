Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज का काम शुरू होने में होगी देरी, जानिए क्या है इसकी वजह

May 04, 2026 08:57 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण को शुरू होने में समय लगेगा। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने विश्व बैंक से करीब 2800 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है, जिसे अभी मंजूरी नहीं मिली है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज का काम शुरू होने में होगी देरी, जानिए क्या है इसकी वजह

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण को शुरू होने में समय लगेगा। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने विश्व बैंक से करीब 2800 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है, जिसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसके मिलने के बाद दूसरे चरण के निर्माण का टेंडर जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में मंजूरी मिलने की संभावना है। अगस्त में टेंडर जारी हो सकता है।

जीएमआरएल ने पिछले साल सितंबर में पहले चरण के तहत टेंडर आवंटित किया था। इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो मार्ग तैयार होना है। दूसरे चरण में सेक्टर-नौ से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो मार्ग तैयार किया जाना है। दूसरे चरण के मेट्रो निर्माण में आ रही लागत का 60 प्रतिशत ऋण विश्व बैंक से मांगा गया है। जीएमआरएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 दिन पहले विश्व बैंक की एक टीम ने गुरुग्राम का दौरा किया था।

ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज की तैयारी, GMRL ने इस काम के लिए लगाई गुहार

सड़कों की पैमाइश की जाएगी

जीएमआरएल अधिकारी ने बताया कि ऋण की शर्तों के अनुसार उन्होंने पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन किए हैं। परिवहन उन्मुख विकास से संबंधित मानदंडों का पालन किया है। अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है, जिससे परियोजना को बैंक से वित्तपोषण मिल सके। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से सेक्टर-नौ से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक की मुख्य सड़कों की पैमाइश का आग्रह किया है। पैमाइश होने के बाद यातायात डायवर्जन योजना बनाई जाएगी।

Old Gurugram Metro Route Update

मेट्रो मार्ग में बदलाव से सेक्टर-21 को राहत

जीएमआरएल ने दूसरे चरण के ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के मार्ग में बदलाव कर दिया है। पहले योजना थी कि सेक्टर-22 के बाद राव गजराज मार्ग से होते हुए मेट्रो को शंकर चौक तक लाया जाए। नई योजना के तहत ओल्ड दिल्ली रोड से मेट्रो निकलेगी, जो हनुमान मंदिर के सामने से शंकर रोड से होते हुए शंकर चौक तक जाएगी। सेक्टर-21 और उद्योग विहार फेज-एक में मेट्रो स्टेशन बनेगा। मेट्रो मार्ग में बदलाव से सेक्टर-21 और डूंडाहेड़ा के हजारों परिवारों को फायदा होगा।

ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज के रूट बदला, इन गांवों और सेक्टरों तक फायदा

रेलवे स्टेशन को लेकर फैसला नहीं

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत जीएमआरएल ने योजना बनाई थी कि सेक्टर-पांच से लेकर रेलवे स्टेशन तक एक मेट्रो लाइन तैयार की जाए, लेकिन वर्ल्ड बैंक के ऐतराज के बाद अभी यह तय नहीं हो सका है कि इस मेट्रो लाइन को ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के दौरान बनाया जाए या इसे अलग से बाद में बनाया जाए। इसके ऊपर अभी विचार विमर्श चल रहा है।

ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को कहां से मिलेगी ‘पावर’? GMRL यहां बनाएगा बिजलीघर
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।