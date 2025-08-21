ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेकेंड फेज में इन 5 जगहों पर अंडरपास बनाने का प्लान, GMRL ने मांगे नक्शे

Old Gurugram Metro : ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा। परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए जीएमआरएल ने दूसरे चरण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके तहत गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण से 5 स्थानों पर अंडरपास बनाने के लिए नक्शे मांगे हैं।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा। परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने दूसरे चरण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके तहत गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) से 5 स्थानों पर अंडरपास बनाने के लिए नक्शे मांगे हैं।

इन अंडरपास के निर्माण को टेंडर दस्तावेज का हिस्सा बनाया जाएगा। इस साल के अंत तक दूसरे चरण के टेंडर आमंत्रित करने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने छह साल पहले ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत 29.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर तैयार करने की डीपीआर बनाई थी। 5452 करोड़ रुपये की इस डीपीआर के तहत 27 स्टेशन का निर्माण होना है।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) की तरफ से तैयार की गई नई डीपीआर के तहत मेट्रो निर्माण में करीब 10288 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। नई डीपीआर में रेलवे स्टेशन पर मेट्रो स्टेशन को प्रस्तावित किया है। सेक्टर-पांच मेट्रो स्टेशन को रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सेक्टर-101 में मेट्रो डिपो की बजाय सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो तैयार करने की योजना बनाई है। नई डीपीआर के तहत अब काम किया जा रहा है। ऐसे में मेट्रो रूट की लंबाई 29.5 किलोमीटर से बढ़कर 30.5 किलोमीटर हो गई है।

योजना पर काम शुरू हुआ : जीएमडीए ने दूसरे चरण की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सेक्टर-9 से लेकर दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। मेट्रो निर्माण को लेकर भू तकनीकी सर्वे शुरू कर दिया है। अगले महीने तक इस सर्वे को पूरा कर लिया जाएगा। मिट्टी और पानी की जांच के बाद सलाहकार कंपनी की तरफ से इसके नक्शे तैयार किए जाएंगे। पुरानी डीपीआर के तहत दूसरे चरण में मेट्रो के 13 स्टेशन बनने थे, लेकिन नई डीपीआर में रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन शामिल होने के बाद 14 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। नई डीपीआर को मंजूरी के लिए शहरी आवास मंत्रालय को भेजा गया है।

इन स्थानों पर बनेंगे अंडरपास जीएमडीए की तरफ से तैयार की गई डीपीआर के मुताबिक, इनके निर्माण पर करीब 350 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। रेलवे रोड पर सेक्टर-3ए-4-5 चौक, सेक्टर-5 में रेलवे रोड से लेकर शीतला माता रोड की तरफ, कृष्णा चौक पर बजघेड़ा रोड से सेक्टर-पांच की तरफ, रेजांगला चौक और सुशील ऐमा रोड से उद्योग विहार की तरफ ओल्ड दिल्ली रोड पर अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।

यहां पर निर्माण चुनौतीभरा दूसरे चरण में सेक्टर-9-9ए, सेक्टर-4-7, सेक्टर-3 और 5, सेक्टर-23-23ए, पालम विहार रोड, सुशील ऐमा रोड की चौड़ाई मात्र 30 मीटर है। इन सड़कों पर यातायात बहुत अधिक है। बिना यातायात योजना के इन सड़कों पर मेट्रो का निर्माण करना चुनौती भरा होगा।

पहले चरण के तहत टेंडर आवंटित किया गया जीएमआरएल ने पहले चरण के तहत 1277 करोड़ रुपये का टेंडर एक कंपनी को आवंटित कर दिया है। इसके तहत अगले महीने से धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। ढाई साल के अंदर इस कंपनी को मेट्रो रूट को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेट्रो रूट के साथ-साथ इस कंपनी को बख्तावर चौक पर अंडरपास का निर्माण करना है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर-9 तक मेट्रो कॉरिडोर तैयार होगा।

अरुण धनखड़, मुख्य अभियंता, जीएमडीए, ''बख्तावर चौक अंडरपास के बारे में जानकारी जीएमआरएल से साझा कर दी है। दूसरे चरण में बनने वाले 5 अंडरपास के डिजाइन और योजना को जीएमआरएल के सलाहकार ने तैयार करना है। इन अंडरपास से जुड़ी आवश्यक जानकारियों को जीएमआरएल से साझा किया जाएगा। इन अंडरपास के निर्माण में आने वाले खर्च को जीएमडीए वहन करेगा।''