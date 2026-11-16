काम की बात: ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण की ये अड़चनें होंगी दूर, यहां पर बनेंगे स्टेशन
Old Gurugram Metro : ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण की अड़चन दूर होगी। सेक्टर-9 से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो मार्ग की पैमाइश होगी। पेयजल, सीवर और बिजली की लाइन शिफ्ट की जाएंगी।
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। जीएमआरएल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से आग्रह किया है कि मेट्रो मार्ग पर सड़क की पैमाइश करके रिपोर्ट साझा की जाए।
ट्रैफिक डायवर्जन योजना और पानी, सीवर, गैस, बिजली लाइन के स्थानांतरण की योजना बनेगी। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-नौ तक मेट्रो का निर्माण चल रहा है, जिसका टेंडर आवंटित किया जा चुका है। दूसरे चरण में सेक्टर-नौ से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो निर्माण होना है।
गत 5 अक्टूबर को करीब 1662 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था। इसे 18 नवंबर को खोला जाएगा। 30 महीने के अंदर दूसरे चरण के तहत मेट्रो मार्ग का निर्माण होना है। मेट्रो मार्ग के निर्माण की अड़चनों को दूर करने की प्रक्रिया जीएमआरएल ने शुरू कर दी है। जीएमआरएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक गबदू राम चौधरी ने एचएसवीपी अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि मेट्रो निर्माण के लिए मौजूदा सड़कों के मध्य मार्ग की आवश्यकता है। निर्माण के लिए करीब नौ मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता होगी।
अवैध निर्माण हटेंगे
सड़क की पैमाइश करवाने के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। जीएमआरएल ने एचएसवीपी से आग्रह किया है कि पैमाइश के बाद इन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। सड़कों पर अतिक्रमण होने की वजह से वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत आएगी।
यहां पर स्टेशन बनेंगे
सेक्टर-7, सेक्टर-4, सेक्टर-5, रेलवे स्टेशन, अशोक विहार, सेक्टर-3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर-23A आदि में स्टेशन बनेंगे।