ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट में ये दो फुटओवर ब्रिज बन रहे बाधा, GMRL ने किया हटाने का आग्रह

Old Gurugram Metro route : गुरुग्राम में दो फुटओवर ब्रिज के चलते ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। जीएमआरएल ने मेट्रो के रूट में बाधा बन रहे दोनों फुटओवर ब्रिज हटाने के लिए जीएमडीए से आग्रह किया है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण में आड़े आ रहे दो फुटओवर ब्रिज (एफओबी) हटाए जाएंगे। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को पत्र लिखकर इन्हें हटाने का आग्रह किया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएमडीए ने तीन साल पहले ही करीब छह करोड़ रुपये की लागत से इन दोनों एफओबी को तैयार किया है। जीएमडीए ने उमंग भारद्वाज चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक जा रही मुख्य सड़क पर दो एफओबी बनाए हुए हैं। एक एफओबी सेक्टर-37 के पास है तो दूसरा एफओबी गांव बसई तालाब के पास बना है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण में यह दोनों एफओबी आ रहे हैं।

इसके चलते जीएमआरएल के डिप्टी जनरल मैनेजर मधुर गोयल ने जीएमडीए के चीफ इंजीनियर को दूसरी बार पत्र लिखकर इन एफओबी को हटवाने का आग्रह किया है। इससे पहले 28 मार्च को पत्र लिखकर आग्रह किया था।

ये अड़चन भी आ रही ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के पहले चरण मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर-नौ तक में कई अड़चन हैं। जीएमआरएल ने इस चरण को पूरा करने के लिए जनवरी 2029 की डेडलाइन दी है। मेट्रो मार्ग में बिजली घर, बीकानेर मिष्ठान भंडार, सीएनजी स्टेशन के अलावा कई मकान और दुकान आ रहे हैं। जमीन अधिग्रहण नीति के तहत मकान और दुकान का मुआवजा अभी निर्धारित नहीं हो सका है। मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक तक बिजली की केबल इस परियोजना के निर्माण के बीच में आ रही हैं।

बीते ढाई वर्ष से दोनों एफओबी के एस्केलेटर खराब पड़े इन दोनों एफओबी के एस्क्लेटर पिछले ढाई साल से खराब पड़े हैं। स्थानीय निवासियों ने इस सिलसिले में जीएमडीए में शिकायत दी थी, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ठेकेदार को आवंटित टेंडर की शर्तों में रखरखाव शामिल था।

मेट्रो के 28.5 KM रूट पर बनेंगे 27 स्टेशन बता दें कि, ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) ने इसके निर्माण को तीन चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट 28.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 27 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो कि एलिवेटेड होंगे।