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ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट में ये दो फुटओवर ब्रिज बन रहे बाधा, GMRL ने किया हटाने का आग्रह

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Old Gurugram Metro route : गुरुग्राम में दो फुटओवर ब्रिज के चलते ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। जीएमआरएल ने मेट्रो के रूट में बाधा बन रहे दोनों फुटओवर ब्रिज हटाने के लिए जीएमडीए से आग्रह किया है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट में ये दो फुटओवर ब्रिज बन रहे बाधा, GMRL ने किया हटाने का आग्रह

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण में आड़े आ रहे दो फुटओवर ब्रिज (एफओबी) हटाए जाएंगे। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को पत्र लिखकर इन्हें हटाने का आग्रह किया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएमडीए ने तीन साल पहले ही करीब छह करोड़ रुपये की लागत से इन दोनों एफओबी को तैयार किया है। जीएमडीए ने उमंग भारद्वाज चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक जा रही मुख्य सड़क पर दो एफओबी बनाए हुए हैं। एक एफओबी सेक्टर-37 के पास है तो दूसरा एफओबी गांव बसई तालाब के पास बना है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण में यह दोनों एफओबी आ रहे हैं।

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इसके चलते जीएमआरएल के डिप्टी जनरल मैनेजर मधुर गोयल ने जीएमडीए के चीफ इंजीनियर को दूसरी बार पत्र लिखकर इन एफओबी को हटवाने का आग्रह किया है। इससे पहले 28 मार्च को पत्र लिखकर आग्रह किया था।

ये अड़चन भी आ रही

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के पहले चरण मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर-नौ तक में कई अड़चन हैं। जीएमआरएल ने इस चरण को पूरा करने के लिए जनवरी 2029 की डेडलाइन दी है। मेट्रो मार्ग में बिजली घर, बीकानेर मिष्ठान भंडार, सीएनजी स्टेशन के अलावा कई मकान और दुकान आ रहे हैं। जमीन अधिग्रहण नीति के तहत मकान और दुकान का मुआवजा अभी निर्धारित नहीं हो सका है। मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक तक बिजली की केबल इस परियोजना के निर्माण के बीच में आ रही हैं।

बीते ढाई वर्ष से दोनों एफओबी के एस्केलेटर खराब पड़े

इन दोनों एफओबी के एस्क्लेटर पिछले ढाई साल से खराब पड़े हैं। स्थानीय निवासियों ने इस सिलसिले में जीएमडीए में शिकायत दी थी, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ठेकेदार को आवंटित टेंडर की शर्तों में रखरखाव शामिल था।

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मेट्रो के 28.5 KM रूट पर बनेंगे 27 स्टेशन

बता दें कि, ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) ने इसके निर्माण को तीन चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट 28.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 27 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो कि एलिवेटेड होंगे।

पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक का हिस्सा शामिल है। इसके लिए जीएमआरएल (GMRL) द्वारा डूंडाहेड़ा में पावर स्टेशन के लिए जमीन का चयन किया जा चुका है। दूसरे चरण के लिए भी जीएमआरएल द्वारा जमीन चिन्हित की जा चुकी है। नमो भारत ट्रेन रूट और रैपिड मेट्रो से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इसके डिजाइन और रूट में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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