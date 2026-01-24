ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के सेकेंड फेज के 9 स्टेशनों के लिए जमीन फाइनल, देखें कहां-कहां बनेंगे स्टॉप

संक्षेप: Old Gurugram Metro : ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के दूसरे चरण के नौ स्टेशनों के निर्माण को लेकर जीएमआरएल ने जमीन का चयन कर लिया है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को तीन चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-9 तक मेट्रो मार्ग और स्टेशन तैयार किए जाएंगे।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के दूसरे चरण के नौ स्टेशनों के निर्माण को लेकर गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने जमीन का चयन कर लिया है। इन सभी स्टेशनों के दोनों तरफ प्रवेश और निकासी के इंतजाम करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जमीन से जुड़ी जानकारी मांगी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जीएमआरएल ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को तीन चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो मार्ग और स्टेशन तैयार किए जाएंगे। दूसरे चरण में सेक्टर-नौ से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो का निर्माण होगा। तीसरे चरण में सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो तैयार किया जाएगा। पहले चरण का टेंडर आवंटित किया जा चुका है।

ये होंगे स्टेशन इसके तहत निर्माणाधीन एजेंसी ने पाइलिंग की तीन मशीन लगाकर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से बख्तावर चौक के बीच में तेज गति से काम चल रहा है। इन स्टेशनों में सेक्टर-सात, चार, पांच, अशोक विहार, सेक्टर-तीन, बजघेड़ा, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर-23ए शामिल है।

जीएमआरएल के एक अधिकारी के मुताबिक अधिकांश मेट्रो स्टेशन को सड़क के बीचों-बीच तैयार किया जाएगा। प्रवेश और निकासी द्वार मेट्रो स्टेशन के आसपास लगती जमीन में बनाए जाएंगे। इसमें कुछ जगह हरित क्षेत्र है तो कुछ जगह निजी लोगों की है।

जमीन से जुड़ी जानकारी देने का आग्रह एचएसवीपी प्रशासक और संपदा अधिकारी से किया है। एचएसवीपी की जमीन है तो वह निशुल्क मिल जाएगी। लोगों की जमीन है तो जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, जमीन मालिक से जमीन खरीदने के सिलसिले में बात करेगी।

सेक्टर-पांच से रेलवे स्टेशन की योजना बन रही ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को सेक्टर-पांच से रेलवे स्टेशन से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। यह मेट्रो मार्ग करीब दो किलोमीटर लंबा होगा। वैसे तो यह मार्ग भोंडसी से लेकर रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो का हिस्सा था, लेकिन इसे ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो में शामिल किया है। इस हिस्से में दो स्टेशन के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

मेट्रो डिपो का निर्माण 409 करोड़ से होगा सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो के निर्माण को लेकर जीएमआरएल ने करीब 409 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर लिया है। इसके तहत जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। इसके बाद कार्य शुरू करवाकर इसे निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। करीब 45 एकड़ जमीन पर मेट्रो डिपो तैयार होना है।