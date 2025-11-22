ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की राह के रोड़े होंगे दूर, 3 हाईटेंशन टावर शिफ्ट करने का प्लान तैयार
गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास 220केवी क्षमता के तीन हाईटेंशन टावर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। यह तीनों टावर ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की अड़चन बने हुए हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) ने इनकी शिफ्टिंग को लेकर करीब 30 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया है। इसके तहत जल्द टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।
मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के सामने फोर्टिस अस्पताल के बाहर हरित क्षेत्र में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का पहला मेट्रो स्टेशन तैयार किया जाएगा।
इस मेट्रो स्टेशन पर करीब 350 मीटर लंबे रिवर्सल ट्रैक की जरूरत है, जिसे व्यापार केंद्र रोड की तरफ तैयार किया जाएगा। रिवर्सल ट्रैक के निर्माण में तीन हाईटेंशन टावर आ रहे हैं। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने एचवीपीएन से एस्टीमेट तैयार करने का आग्रह किया था। एचवीपीएन ने यह तैयार कर लिया है। इन हाईटेंशन टावर की शिफ्टिंग में आधा खर्चा जीएमडीए को वहन करना है। इसको लेकर जीएमआरएल ने जीएमडीए से 15 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया है। इसके शिफ्टिंग को लेकर जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।
जेड चौक पर अंडरपास निर्माण की रुकावट दूर होगी
जीएमडीए को मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास जेड चौक पर अंडरपास का निर्माण करना है। यह इफ्को चौक से लेकर आरडी सिटी कॉलोनी की तरफ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अंडरपास के निर्माण की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। रिवर्सल ट्रैक के निर्माण के साथ इस अंडपास को तैयार किया जाएगा। जेड चौक पर प्रस्तावित अंडरपास के निर्माण में करीब 80 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके निर्माण की डीपीआर जल्द तैयार करवाई जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद्भार ग्रहण होने के बाद सलाहकार एजेंसी को डीपीआर तैयार करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।
अरुण धनखड़, मुख्य अभियंता, जीएमडीए, ''ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के बीच में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के समीप बिजली के तीन हाईटेंशन टावर आ रहे हैं। इनके स्थानांतरण को लेकर करीब 30 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया है। जल्द ही इसके स्थानांतरण को लेकर टेंडर आमंत्रित हो जाएंगे।''