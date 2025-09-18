old gurugram metro route many houses and shops will be demolished as obstacles bulldozer action all details ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में बाधा बन रहे घर-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, बन गया प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में बाधा बन रहे घर-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, बन गया प्लान

Utkarsh Gaharwar, गुरुग्राम Thu, 18 Sep 2025 01:32 PM
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण में आ रहे कच्चे और पक्के मकानों और दुकानों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में बुधवार को हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बैठक हुई। इसमें मेट्रो निर्माण में आ रही अड़चनों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने इस बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मेट्रो के निर्माण में कच्चे और पक्के 152 भवन और दुकान आ रहे हैं। इनमें से 14 मकान, दुकान और प्लॉट के नाम पर रजिस्ट्री है। 138 लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं है। इनमें कुछ मकान और दुकान बने हैं। कुछ जमीन ऐसी है, जिस पर नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस जारी किए हुए हैं। इसके अलावा 52 लोकेशन पर मेट्रो निर्माण के लिए सरकारी जमीन की आवश्यकता है।

निर्माण के रास्ते में एक ट्रस्ट, एक धार्मिक स्थल बीच में आ रहा है। बैठक में कहा कि सेक्टर-चार और सेक्टर-नौ में एचएसवीपी की तरफ से आवंटित तीन मकान भी आ रहे हैं। इन मकान मालिकों से बातचीत हो चुकी है, मुआवजा कैसे दिया जाए, यह तय नहीं हुआ है। ऐसे में फैसला हुआ है कि मेट्रो निर्माण के रास्ते में आ रहे भवनों के अधिग्रहण के लिए जीएमआरएल की तरफ से एक पॉलिसी बनाई जाए। इसके आधार पर मुआवजा वितरित किया जाए।

इन मकानों के अलावा एक मकान, छह दुकान, एक कार्यालय, एक निर्माणाधीन मकान और दो चारदीवारी के पास रजिस्ट्री दस्तावेज हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा, एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक और जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे, नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया, एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह आदि मौजूद रहीं।

नमो भारत स्टेशन का विवाद नहीं सुलझा

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने रैपिड मेट्रो स्टेशन के सामने हाईवे के दूसरी तरफ हरित क्षेत्र में नमो भारत स्टेशन प्रस्तावित किया है। इसका विरोध एचएसआईआईडीसी ने किया है। तर्क दिया है कि रैपिड मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और ओल्ड गुरुग्राम का मेट्रो स्टेशन शंकर चौक पर बनने के बाद जाम की स्थिति रहेगी। एनसीआरटीसी को दूसरी जगह स्टेशन के स्थानांतरण की संभावनाएं तलाशनी थी। वहीं, एचएसआईआईडीसी ने एचआईएल की जमीन को नमो भारत स्टेशन के निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है।

हीरो होंडा चौक रोड पर अड़चनों की समीक्षा

इस बैठक में हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो निर्माण में आ रही अड़चनों को लेकर चर्चा हुई। 2.3 किमी लंबी इस रोड पर बिजली घर, हाईटेंशन टावर, सीएनजी स्टेशन, हिमगिरी ट्रस्ट, बीकानेर स्वीट्स और सरस्वती एन्क्लेव कॉलोनी कुछ मकान आ रहे हैं। बिजली घर ओर हाईटेंशन टावर के स्थानांतरण एनएचएआई ने करवाना है। नया सीएनजी स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका स्थानांतरण नहीं हुआ है। हिमगिरी ट्रस्ट ने मेट्रो निर्माण के लिए पिलर गाड़ने की मंजूरी जीएमआरएल को दे दी है।

मलबा 31 अक्तूबर तक हटाने के आदेश दिए

बसई रोड पर सेक्टर-10ए में प्रस्तावित ऑटो मार्केट की करीब 25 एकड़ जमीन पर मलबे के ढेर लगे हुए हैं। इस जमीन का चयन जीएमआरएल ने कास्टिंग यार्ड बनाने के लिए किया है। मुख्य सचिव ने नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया को आदेश जारी किए कि 31 अक्तूबर तक इस जमीन से मलबा हटा दिया जाएगा। बता दें कि मलबे की वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। हवा तेज चलने पर आसपास धूल उड़ रही है। इससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। अब इस मलबे को 31 अक्तूबर तक हटाने के आदेश जारी हुए हैं।

दूसरे चरण में 13 स्टेशन प्रस्तावित

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण में 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसमें सेक्टर-सात, चार, पांच, अशोक विहार, सेक्टर-तीन, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर-23ए, सेक्टर-22, उद्योग विहार फेज-चार, पांच, साइबर सिटी शामिल हैं। पहले चरण में 14 स्टेशन बनने हैं, जिसमें मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर हीरो होंडा चौक और उमंग भारद्वाज चौक होते हुए सेक्टर-9 तक शामिल हैं।