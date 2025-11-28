Hindustan Hindi News
एनसीआर News old gurugram metro route first pillar excavation begins know all update about work
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के काम ने पकड़ी रफ्तार, पहले पिलर की खुदाई शुरू; 4 हिस्सों में बंटा है प्रोजेक्ट

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के काम ने पकड़ी रफ्तार, पहले पिलर की खुदाई शुरू; 4 हिस्सों में बंटा है प्रोजेक्ट

संक्षेप:

Old Gurugram Metro : ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के गुरुवार शाम को जीएमडीए ऑफिस के सामने नारियल तोड़कर पहले पिलर की खुदाई शुरू की गई। एक साथ चार स्थानों पर चार मशीन से खुदाई होगी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि निर्धारित समयावधि से पहले रूट का निर्माण हो जाएगा।

Fri, 28 Nov 2025 06:04 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के गुरुवार शाम को जीएमडीए ऑफिस के सामने नारियल तोड़कर पहले पिलर की खुदाई शुरू की गई। एक साथ चार स्थानों पर चार मशीन से खुदाई होगी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि निर्धारित समयावधि से पहले रूट का निर्माण हो जाएगा।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक करीब 15.3 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट का निर्माण होना है। सितंबर में भूमि पूजन हुआ था, तब से मेट्रो के निर्माण को लेकर टेस्ट पाइल करने का काम चल रहा था। 10 जगह पर निर्माणाधीन एजेंसी को टेस्ट पाइल करने थे, जिसमें से छह के बेहतर परिणाम सामने आ चुके हैं।

चार जगहों पर टेस्ट पाइल का काम अभी चल रहा है। गुरुवार से पहले पिलर का निर्माण शुरू हो गया है। एक पिलर के निर्माण के लिए एक-एक मीटर के चार पाइल किए जाएंगे। निर्माणाधीन एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि एक पिलर को तैयार होने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। जनवरी से जमीन पर पिलर दिखने शुरू हो जाएंगे। करीब 634 पिलर तैयार किए जाएंगे।

चार हिस्सों में बांटा गया

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के पहले चरण को चार हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक पाइल मशीन मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक, दूसरी सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक, तीसरी हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक और चौथी से उमंग भारद्वाज चौक से लेकर सेक्टर-नौ के बीच खुदाई की जाएगी।

कास्टिंग यार्ड का काम जारी

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कास्टिंग यार्ड का निर्माण चल रहा है। कास्टिंग यार्ड के अंदर पुलिस चौकी भी तैयार की जा रही है। निर्माणाधीन साइट पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैंटीन तैयार की जा रही है।

ग्रैप में निर्माण कार्य नहीं रुकेगा

जीएमआरएल के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रैप में मेट्रो का निर्माण नहीं रुकेगा। धूल मिट्टी नहीं उड़े, इसको लेकर इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा निर्माण के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
