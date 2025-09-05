ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के भूमि पूजन संग फर्स्ट फेज का काम शुरू, 15.2 KM लाइन पर बनेंगे 14 स्टेशन

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से भूमि पूजन के बाद मेट्रो का निर्माण शुरू कराया।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण तहत 15.2 किमी लाइन का निर्माण होगा। 14 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले चरण के निर्माण के तहत एक कंपनी को 1277 करोड़ का टेंडर आवंटित किया गया है। इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो स्टेशन तैयार किए जाएंगे।

भूमि पूजन कार्यक्रम के मौके पर प्रदेश के मंत्री राव नरबीर, स्थानीय विधायक और गुरुग्राम के उपायुक्त, जीएमडीए और जीएमआरल के अधिकारी काफी संख्या में नेता और अफसर मौजूद रहे।

गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद का तेजी से विकास होगा : खट्टर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूमि पूजन के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जी की पावन धरा से शिक्षक दिवस की सबको बधाई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के उद्घाटन अवसर पर गुरुग्रामवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुरुग्राम के विकास में मारुति प्लांट और डीएलएफ का बहुत योगदान रहा है। खट्टर ने कहा कि विकसित हो रहे प्रदेशों में सबसे ज्यादा यातायात के साधनों की जरूरत होती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में दिल्ली से पहली मेट्रो की शुरुआत की थी। 2014 के बाद मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ। आज पूरे देश के 24 शहरों में 1066 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार हुआ है। आज जिस मेट्रो का शिलान्यास हुआ, उसकी लंबाई है साढ़े 28 किलोमीटर है और इस पर लगभग 5600 की लागत आएगी। खट्टर ने कहा कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के बनने से गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा। हमने पूरे देश में रियायती दरों पर 10 हजार बसें देने का निर्णय लिया है। इनमें से 450 बसें हरियाणा को मिलेंगी और 100 बसें अकेले गुरुग्राम को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पहला ऐसा शहर है जहां मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है।

ओल्ड मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन हम सब के लिए गर्व की बात : सैनी वहीं, गुरुग्राम मेट्रो के भूमि पूजन कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन हम सब के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बढ़ते हुए शहर को एक आधुनिक और सशक्त परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना केवल ईंट-पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ संकल्प है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद दिया। सैनी ने कहा कि गुरुग्रामवासियों को मेट्रो के आने से मिलेगी जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और मेट्रो के लाभ हर आम नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे।

यह परियोजना गुरुग्राम की बनेगी नई पहचान सीएम ने कहा कि यह परियोजना गुरुग्राम की नई पहचान बनेगी। इस परियोजना के तहत रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो शामिल चलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में देश को नई गति देने का काम किया है। गुरुग्राम के विकास के लिए बजट में भी निरंतर प्रावधान किए गए। 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में 1 हजार 909 करोड़ रुपये खर्च करने का काम किया। पूरे हरियाणा में संतुलित विकास का हमारी सरकार का लक्ष्य है।

यहां बनेगा कास्टिंग यार्ड ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के पहले चरण के निर्माण के लिए दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक के पास स्थित सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 12.9 एकड़ जमीन पर कास्टिंग यार्ड बनाया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की प्रशासक वैशाली सिंह के आदेश के बाद संपदा अधिकारी दो अनुपमा मलिक ने कास्टिंग यार्ड के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को 12.9 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। जमीन की चारदीवारी करवाने के बाद स्लैब, पिलर और कॉलम निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

एलिवेटेड कॉरिडोर होगा ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो योजना के तहत 27 स्टेशन का निर्माण होना है। 29.5 किमी लंबा मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार होगा। दिल्ली मेट्रो रेल लिमिटेड के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने इस नाम से नया स्टेशन तैयार होगा। आखिरी स्टेशन शंकर चौक के समीप बनेगा ।